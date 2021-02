Belinda a annoncé qu’elle ferait une série sur Netflix et ils l’ont comparée à Danna Paola

Belinda reviendra au théâtre! Le célèbre artiste mexicain a annoncé mardi que reviendra à l’écran après 11 ans à jouer dans une série Netflix appelée Bienvenue à Éden. La nouvelle a surpris et ravi les fans de la star qui se consacrait principalement à la musique. Cependant, Parmi les réactions, il y avait aussi des comparaisons avec une autre de ses compatriotes talentueuses comme Danna Paola. Pourquoi les ont-ils affrontés?

« Je suis très heureux de partager ce nouveau projet, je voulais vraiment travailler en Espagne pour de nombreuses raisons, je le dédie à ta grand-mère », Belinda a posté sur ses réseaux sociaux à côté de l’annonce Netflix de la nouvelle production qui a commencé le tournage le 22 février.

« Êtes-vous heureux? Avec cette question, Zoa et quatre autres jeunes séduisants, très actifs sur les réseaux sociaux, sont invités à la fête la plus exclusive de l’histoire sur une île secrète, organisée par la marque d’une nouvelle boisson. Ce qui commence comme un excitant Le voyage sera bientôt complètement transformé en voyage d’une vie. Mais le paradis n’est pas vraiment ce qu’il semble… Bienvenue en Eden « , est le synopsis officiel de cette série espagnole qui comprendra huit chapitres.

Belinda dans Mujeres Asesinas, sa dernière apparition télé en 2010



Le programme, qui a été créé et écrit par Joaquín Górriz et Guillermo López, sera dirigé par Daniel Benmayor et Menna Fité. En plus de Belinda, le reste des acteurs confirmés sont Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Ana Mena, Berta Vázquez, Tomy Aguilera, Albert Baró, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Dariam Coco et Berta Castañé.

Le retour du Mexicain à l’écran a été le point culminant de l’Amérique latine. L’artiste de 31 ans ne fait plus partie d’une série depuis Tueuses femmes de 2010. Au cinéma, sa dernière apparition était Baywatch de 2017, alors qu’à la télévision, elle juge La voix depuis 2019.

Ils comparent Belinda à Danna Paola pour son atterrissage sur Netflix

Son voyage en Espagne pour filmer avec Netflix signifie un grand changement dans sa carrière et dans les réseaux sociaux, ils l’ont comparé avec le travail de Danna Paola dans Elite. Les fans de l’interprète de Lucrecia croient que essayez de suivre ses traces pour obtenir la consécration internationale qu’elle a.

Actuellement, Paola a plus de deux fois plus de followers sur Instagram que Belinda (29,7 millions contre 13 millions). Leur point commun est que les deux ont commencé dans des séries pour enfants, puis se sont tournés vers la musique. L’une des différences était l’implication de Danna avec Netflix, qui lui a valu une renommée mondiale. Cherchez-vous la même chose?