Belfast, une lettre d’amour de Kenneth Branagh à une ville qui pourrait être la nôtre

Tout comme il y a des films qui sont sortis en salles en 2022 pour nous rappeler que l’expérience d’aller au cinéma est l’occasion de penser et d’interpréter librement les histoires que nous voyons à l’écran ainsi que d’en profiter (c’est L’allée des âmes perdues, de Guillermo del Toro), il y a ces autres transformer la chambre noire en une pièce intime pour sentir et caresser l’âme, encore plus après tout ce que nous avons vécu dans une pandémie. C’est le cas de ce qui se passe avec Belfast, écrit et réalisé par Kenneth Branagh.

A travers un récit semi-autobiographique, le cinéaste britannique donne au spectateur la possibilité de s’approprier des passages et des personnages montrés dans son film. Le public a devant lui des options pour s’identifier et prendre les éléments qu’il juge nécessaires pour les adopter comme s’ils étaient les siens. Et pourquoi pas? Dans ce processus d’identification, cela vaut la peine de pleurer, de devenir sensible.

Il nous place en août 1968, date à laquelle une série d’émeutes ont été enregistrées dans toute l’Irlande du Nord à la suite de la bataille du Bogside. La confrontation entre catholiques et protestants, en toile de fond un conflit sur la politique du logement dans le pays, couplée aux différentes positions concernant le système de gouvernement, a forcé les familles nord-irlandaises à quitter leurs maisons et même le pays. On y raconte ce que l’un d’eux a vécu dans ce qui peut être considéré comme une lettre d’amour au Belfast où le réalisateur a grandi.

Probablement beaucoup perçoivent dans ce travail une nouvelle Rome (Alfonso Cuarón, 2018), ceci en relation avec le retour d’un auteur à ses origines. Cependant, contrairement au cinéaste mexicain, Branagh cherche plus une carte postale édulcorante et sentimentale de sa nostalgie qu’une carte interrogative et inconfortable. Cela ne veut pas dire qu’il n’a plus de valeur.

Il peut également être interprété comme un pendant de Le boxeur (Jim Sheridan, 1997), un film dans lequel son protagoniste revient à Belfast après avoir été en prison, se retrouvant dans une ville de violence ininterrompue dans laquelle il ne veut que la paix et essaie de le faire par la boxe ; un sport comme conduit pour échapper aux violents tentacules armés du conflit nord-irlandais.

Parmi les personnages attachants de Belfast est Grandpa Pop, joué avec une candeur touchante par Ciarán Hinds. Ils donnent envie de le ramener à la maison ! Il représente cette figure de grand-parent proche et affectueuse avec des mots précis dans les moments de crise que chaque enfant mérite d’avoir. Pour ceux qui ont eu un papy comme ça, presque forcément, ils croiront sûrement que c’est une fabuleuse manifestation ou représentation de cet être cher qui nous manque trop. « Je n’irai nulle part où vous ne pouvez pas me trouver » dit-il à son petit-fils Buddy (Jude Hill). Ne l’exprime-t-il pas aussi au spectateur qui aspire à revoir son vieil homme adoré, ne serait-ce qu’un instant, et qu’il lui apparaît à travers Pop dans cette fiction ?

Dans ce jeu de murs émotionnels avec ses personnages, touchants et émouvants (faisant appel à l’argot du pambolero), Branagh dépose dans Buddy cette passion et cette illusion pour le football qui ont accompagné l’enfance de millions d’enfants avant que ne s’éteigne le romantisme du bal, parmi eux le leur. . Un tel lyrisme s’exprime avec la nostalgie de jouer dans les rues du quartier et de rêver d’être le meilleur footballeur du monde en se basant sur des références locales.

Le réalisateur sauve de l’oubli Danny Blanchflower, une idole nord-irlandaise des années 50 et 60 qui était un symbole de Tottenham Hotspur, une équipe dont Branagh est fan depuis qu’il est enfant. En hommage, en tant que pambolero qu’il est, il rend un petit hommage à la maxime que les fans de football du siècle dernier ont appris à valoriser au fil du temps : le football, c’est l’enfance ; l’écrivain espagnol Javier Marías le signale d’une autre manière dans son livre sauvage et sentimental: « le football est la récupération hebdomadaire de l’enfance ».

Au fait, que serait l’enfance sans l’amour d’enfance ? Alors qu’il s’enthousiasme pour le football, Buddy se sent mal à l’aise à propos de Catherine (Olive Tennant), une camarade de classe dont il est tombé amoureux. Demandez aux adultes des conseils sur la façon de l’aborder, comment être visible à ses yeux. Avec ce prétexte, Branagh distribue également plus de murs qui, aussi minimes qu’ils puissent paraître, sont transcendantaux pour un mineur. Comme quoi ? L’aide de la vôtre. Pa (Jamie Dornan), le père de Buddy, habituellement absent pour des raisons professionnelles, encourage et accompagne la construction d’un souvenir du premier grand amour avant l’imminence du destin familial qui s’annonce. Il ne passe pas inaperçu que la paternité joue un rôle de complicité bienveillante dans les expériences qui marquent un enfant et contribue en même temps à une future carte postale de protection agréable en mémoire pour un tiers, comprend Catherine.

Dans cet univers masculin dans lequel tourne la vie de Buddy, se trouvent les figures féminines vitales. D’un côté Ma (Caitriona Balfe), sa mère, une femme capable de risquer son apparence physique pour le protéger en pleine émeute violente alors qu’il pétrifie face au chaos, ou pour souligner que l’intégrité est une attitude de plus de caractère et de dignité qu’un acte de vandalisme, ceci après qu’il ait commis un vol sous la pression d’un autre mineur qui, contrairement à lui, manque d’une autorité familiale qui lui fasse comprendre ce qui est bien et ce qui est mal au profit de son avenir dans sa courte vie.

Mais Ma est aussi l’équilibre de Pa et vice versa. Tous deux trouvent dans les frictions une porte au dialogue. Ils sont indispensables à la prise de décision, surtout dans un environnement sociopolitique aussi convulsif que celui qui sévit à Belfast. Leur amour l’un pour l’autre est mis à l’épreuve dans la période la plus critique de leur vie et de celle de leurs enfants. Choisir, c’est renoncer et ils doivent faire un choix de grandes dimensions dans le cadre d’une compréhension mutuelle.

C’est précisément dans ce choix qu’une autre femme indispensable dans la vie de Buddy gagne en force, sa grand-mère Granny (Judi Dench). C’est elle qui est chargée de prononcer une dernière ligne qui pénètre profondément dans le cœur de ces personnes qui quittent la salle de cinéma avec un grand désir d’aller à l’album de famille, de parcourir toutes les photos qui sont à l’intérieur et d’exploser d’affection envers ceux personnes ou sites qui apparaissent dans les images. Des raisons, de nombreuses raisons existent pour le faire.

Être Belfast une farce noble de Branagh pour nous intégrer en tant que personnages participant à son histoire ? Belfast pourrait très bien être notre ville. S’il est vrai que l’intrigue est contextualisée en Irlande du Nord en 1968, M. Kenneth brise cette barrière d’espace et de temps grâce à l’empathie qu’il génère avec presque toutes les pièces qu’il nous propose pour qu’elles se sentent tellement siennes aujourd’hui.

Pour que l’expérience soit complète en tant que cinéphiles, elle nous entoure de classiques tels que High Noon, L’homme qui tua Liberty Valence, Barbarella. Oh, et il les accompagne de la musique d’une autre référence et légende vivante de Belfast, Van Morrison. En ce sens, Branagh illustre ce que la plupart d’entre nous emportent avec nous lorsque nous nous déplaçons sans avoir à faire nos valises car notre coffre-fort, c’est nous-mêmes : les films qui nous ont marqués et la bande originale de nos vies.

