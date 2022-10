« Belascoarán », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Belascoaran » c’est une Série mexicaine Netflix créé par Ernesto Contreras, Hiromi Kamata et Gonzalo Amat. La fiction de trois épisodes d’une durée d’une heure et demie environ suit un ingénieur qui quitte son travail et sa femme pour devenir détective indépendant dans les années 70 à Mexico.

La mini-série basée sur les personnages et les romans de l’écrivain hispano-mexicain Paco Ignacio Taibo II présente un casting composé de Luis Gerardo MéndezPaulina Gaitán, Irene Azuela, Andrés Parra, Paulina Dávila, Enrique Arreola, Silverio Palacios Montes et Macarena García.

La première saison de « Belascoaran” créé sur Netflix uniquement le mercredi 12 octobre 2022mais les utilisateurs de la plate-forme de streaming populaire demandent déjà un deuxième versement.

« BELASCOARAN », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicainemais apparemment dans le dernier chapitre, les aventures du détective indépendant Héctor Belascoarán Shayne pourraient se poursuivre dans une nouvelle saison.

À la fin du premier épisode de « Belascoarán »l’enquêteur résout le mystère qui a commencé avec le corps d’un « Romain » dans la salle de bain de son bureau, mais a encore plusieurs ennemis qui sont prêts à tout pour le faire sortir du chemin.

En outre, la première saison est basée sur les romans « Jours de combat », « Chose facile » et « Il n’y aura pas de fin heureuse »par conséquent, il reste encore plusieurs livres de Paco Ignacio Taibo II qui pourraient être adaptés dans un nouveau lot d’épisodes.

Même si Luis Gerardo Méndez Il n’a pas commenté une deuxième saison de « Belascoaran”, il reviendra très probablement en tête si le renouvellement est confirmé.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et sur cette base déterminer s’il faut renouveler ou annuler la série.