Bela Lugosi se souvient 65 ans après sa mort

En ce qui concerne les monstres de films classiques, il y en a eu moins qui ont vu plus d’itérations que celle de Bram Stoker Dracula, mais de tous les acteurs à avoir joué le comte suceur de sang à l’écran, l’un des plus emblématiques, reconnaissables et influents était Bela Lugosi, et il n’y avait pas de meilleur moment pour se souvenir du prolifique acteur hongrois qu’aux alentours du 65e anniversaire de sa mort. En tant que comte dans la version 1931 d’Universal du roman de Stoker, Lugosi est devenu une icône instantanée non seulement pour sa propre génération mais pour les générations futures, et sa performance a continué d’inspirer les cinéastes et les acteurs qui ont affronté le vampire le plus célèbre du monde. Cependant, en dehors de ses apparitions occasionnelles dans ce rôle, la vie de Lugosi a été une montagne russe de hauts et de bas qui ont fait de lui l’un des acteurs les plus prolifiques et les plus intéressants de son temps.

Bela Ference Dezso Blasko est né à Lugos, en Hongrie, le 20 octobre 1882 et son incroyable voyage a commencé lorsqu’il a quitté la maison à l’âge de douze ans et a traversé son adolescence en travaillant dans les mines, les usines et comme serrurier, jusqu’à ce qu’il décide que son cheminement de carrière était ailleurs à l’âge de vingt ans lorsqu’il a obtenu son premier rôle d’acteur dans une production théâtrale. Après avoir joué sous plusieurs noms différents, il a finalement opté pour un nom qui honore sa ville natale, Bela Lugossy, qui au fil du temps sera changé une fois de plus en l’orthographe sous laquelle il est devenu célèbre.

Alors que Lugosi racontait plus tard des histoires élaborées sur son passage sur la scène hongroise, les biographes ont découvert au fil du temps que l’acteur avait un penchant pour l’exagération en ce qui concerne le début de sa carrière, mais il s’est occupé jusqu’à sa performance décisive en tant qu’homme. mener dans une performance de Roméo et Juliette ce qui lui a valu une reconnaissance nationale. Sa carrière d’acteur a été suspendue en 1914 lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté et Lugosi s’est enrôlé dans l’armée, servant jusqu’à ce qu’il soit grièvement blessé. En 1916, il quitte l’armée et retourne à son travail sur scène, jouant Jésus dans une production de Pâques de La passion.

En 1917, à l’âge de 34 ans, Lugosi épousa Ilona Szmik, une femme qui, selon même ses épouses ultérieures, était l’amour de sa vie, et après s’être profondément impliqué dans la politique à une époque où le pays traversait de grands bouleversements, Lugosi et sa femme s’enfuit en Autriche. C’est peu de temps après que la pression conjuguée de Lugosi ne trouvant pas beaucoup de travail et la désapprobation de son père qu’Ilona quitte Lugosi et rentre chez elle. Le couple a rapidement divorcé et Lugosi est reparti, d’abord en Allemagne où il est immédiatement tombé dans le cinéma, puis, en 1921, un Lugosi de 38 ans a traversé l’Atlantique sur un cargo et a atterri sur Ellis Island en mars. 23.

Au cours de ses premières années en Amérique, Lugosi a trouvé du travail dans de petites productions théâtrales qui lui ont permis de parler dans son hongrois natal, car à l’époque il ne connaissait que très peu l’anglais, mais lorsqu’on lui a demandé de jouer un rôle dans une production off-Broadway, Le coquelicot rouge, il a montré une volonté d’apprendre la langue pour assumer le rôle. À cette époque, Lugosi apprenait ses répliques phonétiquement, ce qui l’a conduit à ses débuts au cinéma américain dans les années 1923. La commande silencieuse, dans lequel il incarnerait le méchant, quelque chose qui deviendrait une signature pour lui. C’est à cette époque qu’il se maria également une seconde fois, mais encore une fois, le mariage ne durera pas.

En 1927, Lugosi a eu son premier contact avec le rôle qui constituerait la plus grande partie de son héritage lorsqu’on lui a offert un rôle dans une nouvelle production américaine d’une pièce à succès d’Angleterre – Dracula. La pièce a été un énorme succès et, lorsque la tournée s’est terminée à Broadway, Lugosi a fait une tournée avec la production à travers le pays, ce qui a conduit à sa liaison très médiatisée avec l’actrice Clara Bow et à son mariage de quatre jours avec la mondaine Beatrice Woodruff Weeks. Quand son rôle sur scène avec Dracula était fini, il était déjà acquis que la pièce serait transformée en film et Lugosi s’est immédiatement proposé pour le rôle. Cependant, il a d’abord été licencié par Universal parce qu’il n’était pas un acteur de cinéma très connu, et a ensuite commencé à accepter tous les rôles qui lui étaient proposés afin de construire son nom, y compris Renegades des années 1930. Même cela n’a pas joué un grand rôle dans le fait que Lugosi se soit finalement vu offrir le rôle de Dracula, et ce n’est que lorsque le studio a épuisé toutes ses options qu’ils ont finalement accepté de lui donner le rôle, mais sachant son pur désespoir de jouer le comte. l’acteur n’a été payé que 500 € par semaine, soit un total de 3 500 € pour l’ensemble du film. Cela signifiait qu’il recevait environ un quart du montant versé à David Manners pour son rôle de Jonathan Harker dans un film qui sauve le studio de la faillite, continue de gagner de l’argent pendant les 90 prochaines années et devient l’un des films d’horreur les plus imités et les plus inspirants. films de tous les temps.

Immédiatement après le tournage Dracula, Lugosi a immédiatement repris n’importe quel rôle qu’il pouvait, mais quand Dracula est arrivé dans les cinémas et est devenu un énorme succès, Universal a fait auditionner Lugosi pour un autre rôle de monstre à venir, Frankenstein. Cependant, Lugosi ne voulait pas vraiment être catalogué dans des rôles de « monstre », pas plus qu’il ne voulait être juste une créature lourde et pratiquement silencieuse comme le script l’exigeait. À l’arrivée du réalisateur James Whale, qui voulait apparemment quelqu’un qui était pratiquement inconnu pour jouer le monstre, Lugosi s’est séparé de la production, laissant le rôle ouvert à une autre future icône du cinéma, Boris Karloff.

C’est à cette époque, le 31 janvier 1933, que Lugosi épousa Lillian Arch, 21 ans, et malgré l’écart d’âge de près de 30 ans et le précédent record de mariage de Lugosi, le couple restera marié jusqu’à la mort de l’acteur. Ensemble, ils ont eu un fils, Bela George Lugosi.

Même s’il est parti Frankenstein derrière, Lugosi, maintenant dans la cinquantaine, passera la prochaine décennie à apparaître dans de nombreux films d’horreur tels que Zombie blanc, l’île des âmes perdues (basé sur HG Wells’L’île du Dr Moreau), Le chat noir, le corbeau et Le Rayon Invisible. Il ne s’éloignerait pas trop du genre dans les années 1940, car il apparaissait comme son deuxième rôle préféré autoproclamé d’Ygor, un pilleur de tombes au cou cassé, dans Fils de Frankenstein et encore dans Fantôme de Frankenstein. En 1943, Lugosi a finalement joué le rôle qu’il avait initialement refusé à Universal lorsqu’il a joué le monstre de Frankenstein dans Frankenstein rencontre l’homme aux loups, cependant, son rôle aurait modifié certaines scènes et son dialogue coupé, ce qui a conduit le personnage à ressembler à la masse silencieuse et stupéfiante que Lugosi avait craint dans le film original de James Whale. Le film a marqué le début d’un ralentissement dans la vie de l’acteur, car il est devenu accro aux analgésiques après avoir souffert de douleurs au dos et aux jambes dues au fait de jouer le monstre de Frankenstein, et il a commencé à s’appuyer sur des productions à très petit budget, dont beaucoup étaient de qualité douteuse.

Pendant les années de guerre, Lugosi était trop vieux pour se battre, mais il a joué dans un film d’intérêt public sur, à juste titre, le don de sang. Au milieu des années 1940, l’appétit pour les vieux monstres du cinéma commençait à s’estomper, et en plus d’apparaître dans Dracula arnaquer Le retour du vampire, Lugosi est également apparu dans L’homme singe, l’homme vaudou et Le voleur de corps, aussi bien que Maison de Frankenstein et Maison de Dracula. En 1948, Lugosi a joué le personnage de Dracula pour la deuxième et dernière fois à l’écran dans Abbott et Costello rencontrent Frankenstein. Le film serait également la dernière apparition de l’acteur dans une grande production de studio.

La toxicomanie de Lugosi a commencé à faire des ravages sur lui, mais il a continué à travailler pour joindre les deux bouts, regardant une reprise de Dracula sur scène, puis apparaissant dans les « pires films de tous les temps » du réalisateur Ed Wood. Alors que tous les films de Wood sont des classiques cultes, à l’époque ils étaient à la fois critiques et financièrement désastreux, mais comme le fera remarquer le fils de Lugosi plus tard, « travailler avec Ed Wood lui a donné quelque chose à faire, ce qui était très important pour lui ». Ce seraient les derniers rôles que Lugosi jouerait.

La toxicomanie de Lugosi est devenue trop forte pour sa femme Lillian et le couple a divorcé en 1954. Un an plus tard, Lugosi a demandé de l’aide pour sa dépendance, s’envoyant dans un hôpital pour un traitement. Lugosi avait maintenant 72 ans et a été l’une des premières stars d’Hollywood à parler publiquement de la réhabilitation des toxicomanes. À sa sortie de l’hôpital, Lugosi a affirmé avoir une nouvelle vie et a épousé Hope Linninger, une fan qui lui avait régulièrement écrit des lettres pendant son séjour à l’hôpital, mais leur temps ensemble serait court car Lugosi est décédé à la maison le 16 août. , 1956. Il a exprimé le souhait d’être enterré avec l’une de ses capes de Dracula, mais la famille a finalement décidé qu’il serait enterré dans une tenue de vampire complète, comprenant un smoking, un médaillon et une cape.

Au cours des 65 années qui ont suivi son décès, Lugosi est non seulement resté dans les mémoires pour son rôle dans Dracula, mais est devenu une icône presque insurpassable du premier cinéma d’horreur. C’était quelqu’un qui n’a jamais considéré un rôle comme étant au-dessus ou au-dessous d’un autre – ils étaient tous d’égale importance, et tous ont reçu chaque once d’effort qu’il pouvait mettre dans les rôles, qu’il agisse aux côtés d’autres grands comme Boris Karloff, ou inconnu acteurs d’une production indépendante dont on n’entendra plus jamais parler. Lugosi a peut-être presque raté son rôle le plus connu pour être inconnu dans l’industrie, mais c’est quelque chose que son éthique de travail assurait ne serait pas dit de son héritage.

Sujets : Dracula

