Behavior Interactive, la société derrière Dead By Daylight, a dévoilé Meet Your Maker, un nouveau gameplay qui met une fois de plus l’accent sur les décès de joueurs inventifs

Dead by Daylight, un jeu d’horreur populaire, a été lancé par Comportement Interactif en 2016. Bien qu’il ne s’agisse pas du premier jeu d’horreur en ligne asymétrique, il a contribué à l’acceptation du modèle par le genre.

Depuis le lancement de Dead by Daylight de Behavior Interactive, d’autres jeux ont adapté des modèles de gameplay similaires, notamment Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Grounds et le composant multijoueur du remake de Resident Evil 3.

Le créateur de Dead by Daylight a continué à soutenir le jeu depuis sa première sortie en ajoutant des tueurs et des personnages joueurs supplémentaires. Les croisements entre le jeu vidéo Dead by Daylight et d’autres séries d’horreur, y compris Saw et d’autres films slasher, sont fréquents.

Cependant, il semble que la société veuille maintenant ajouter à son portefeuille.

Behavior Interactive a lancé sa vitrine du 30e anniversaire plus tôt ce matin, comme promis à la fin du mois dernier. Il a dévoilé sa prochaine initiative, connue sous le nom de Meet Your Maker, lors de cette exposition.

Les joueurs assument la position d’une créature appelée le Gardien qui travaille pour une expérience vivante connue sous le nom de Chimère dans le jeu, qui est censée se dérouler sur une Terre mourante.

Le joueur doit rassembler le code génétique pur qui est présent dans les emplacements appelés les avant-postes pour que cette expérience progresse.

Les créations des autres joueurs servent d’avant-postes de tutelle du matériel génétique. Les créateurs des avant-postes doivent trouver des stratégies pour utiliser des blocs, des mines et des soldats pour éliminer les joueurs ennemis. Au cours de la diffusion Web de Behaviour Beyond, le jeu a été officiellement dévoilé.

Le studio a également fait savoir lors de la diffusion sur le Web que davantage de personnages de Resident Evil apparaîtraient dans Dead by Daylight sous le nom de Project W.

Cette révélation est intervenue après une série de fuites qui semblaient identifier les personnages du nouveau matériel. Ada Wong, Rebecca Chambers et Albert Wesker apparaîtraient tous dans le futur crossover, bien que la date de sortie du nouveau matériel n’ait pas été rendue apparente dans le teaser.