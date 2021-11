Beforeigners Saison 2 : Date de sortie officielle, synopsis et bande-annonce officielle

in

Nous avons des annonces passionnantes à vous révéler aujourd’hui, messieurs. Êtes-vous conscient de la façon dont vous avez aimé « Beforeigners » dans sa première saison ? Il est probable que vous serez intrigué d’en savoir plus sur la saison à venir.

L’émission de télévision norvégienne Beforeigners a été créée le 21 août 2019. HBO Europe a développé sa première émission en langue norvégienne.

Le spectacle a ses racines à Oslo et dans la baie de Bjrvika, de brillants éclairs de lumière sont créés. Les personnages sont de différentes époques dans le présent qui comprend celle de l’âge de pierre, de l’âge viking et du XIXe siècle. L’officier de police Lars Haaland rencontre des nouveaux arrivants qui parlent couramment le vieux norrois.

« Avant » et « Avant-étrangers » s’efforcent toujours de s’intégrer dans la société norvégienne moderne après seulement quelques années. La majorité des résidents nordiques plus âgés sont sans abri. Ils vivent dans des parcs. D’autres, au XVIIIe siècle, pouvaient travailler comme employés de bureau, journalistes et instructeurs. La première saison comprend 6 épisodes.

Tout d’abord, nous allons discuter de quelque chose qui pourrait intéresser les téléspectateurs étrangers. En septembre 2020, HBO a annoncé que la série était renouvelée pour la deuxième saison. Êtes-vous d’accord? Alors que la série a été renouvelée à l’origine, il y a eu de nombreuses mises à jour depuis lors.

Date de sortie officielle de la saison 2 de Beforeigners

La série a été vue pour la dernière fois dans le passé et a été renouvelée pour une deuxième saison. Depuis, les fans espèrent une date d’annonce. Cependant, une date de sortie claire a été récemment annoncée. Nous avons une idée du moment où de nouveaux épisodes seront disponibles. Les nouvelles saisons sur HBO Max commenceront à être diffusées le 5 décembre 2021. Ce n’est même pas un mois, les gars. Pour que le spectacle soit diffusé plus tôt que tard.

Cela ne vous semble-t-il pas positif ? La saison 2 a commencé à tourner en octobre 2020 en raison d’un programme d’incitation pour les programmes de télévision et de cinéma qui a accordé un financement de 22 millions de NOK. La production a été retardée en raison des limitations de COVID-19 et des fermetures d’Oslo. Ça valait la peine.

Synopsis et bande-annonce officielle de la saison 2 de Beforeigners

Les bandes-annonces officielles de la saison à venir ont été publiées avec un aperçu de l’émission. Il y a beaucoup d’annonces passionnantes à vous apporter aujourd’hui, comme je l’ai déjà dit.

Nous sommes tous coincés avec le passé! La mort macabre à Oslo qui a des liens avec l’époque du XIXe siècle a soulevé la possibilité que Jack l’Éventreur ait peut-être voyagé dans le temps jusqu’au présent. Lars et Alfhildr découvrent bientôt que la seule façon de trouver le tueur est de pouvoir se faire confiance.

Ce n’est pourtant pas le cas. HBO Max vient de publier une autre bande-annonce officielle il y a quelques heures à peine. La bande-annonce vaut le détour.

La première saison se concentre sur un crime non résolu et la deuxième saison se concentre sur le tristement célèbre tueur en série Jack l’éventreur.

