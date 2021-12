Before the Matrix, le film de Keanu Reeves qui compte parmi les plus regardés sur Netflix

Est Keanu préfet l’un des acteurs du moment ? Dans la dernière fois, le protagoniste de Matrice Il a commencé à profiter de l’affection de nombreux fans, avec des publications sur les réseaux sociaux qui ont fait de lui une sensation sur Internet. A 57 ans et avec plus de 40 films à l’affiche, il prépare l’une des premières de l’année : Résurrections matricielles, qui sortira en salles la semaine prochaine. pendant ce temps à Netflix Le nombre de reproductions d’un de ses films a commencé à croître.

Il est clair que ses plus fidèles adeptes sont très enthousiastes à l’idée du nouveau film de Lana Wachowski, qui sera une chance de redémarrer où Néo sera revenu à la matrice et il y aura un important développeur de jeux vidéo qui ne se souviendra de rien de ce qui s’est passé dans Sion. Au contraire, tous les événements vus dans la trilogie sortie entre 1999 et 2003 feront partie de l’un de ses jeux vidéo les plus populaires, qui vous fera remettre en question toute la réalité.

Grâce à Matrice, Reeves rencontré l’un des cinéastes les plus importants de sa carrière, Tchad Stahelski. À ce moment là, Stahelski Il était le coordinateur des cascades du film, mais au fil du temps, il a décidé de suivre sa propre voie en tant que réalisateur et c’est ainsi qu’il en est venu à réaliser John mèche, qui avec un modeste budget de 20 millions de dollars a levé plus de 80 millions dans le monde.

Le film de 2014 a été le point de départ d’une saga qui s’apprête à sortir sa quatrième sortie en salles (il allait arriver cette année et a été reporté en raison de la pandémie), et il a récemment mis en ligne un de ses films sur Netflix. Il s’agit de Parabellum, le troisième de la saga, qui se classe actuellement sixième dans le top 10 mondial de la plateforme.

Keanu Reeves, un cascadeur d’action

Malgré le fait qu’au début des années 90, Keanu préfet En tant que héros d’action traditionnel, l’acteur s’est imposé dans l’industrie et est devenu l’un des plus importants. John mèche C’est la preuve flagrante de cela, et le film qui démontre l’effort que fait l’interprète pour pouvoir faire près de 90 % de ses plans à risque. Pour être en forme, Reeves il s’entraîne à divers arts martiaux tels que le kung fu, qu’il a appris en filmant Matrice.

