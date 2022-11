Before Coup Christmas : les scandales les plus controversés de Lindsay Lohan

célébrités

Lindsay Lohan reviendra jouer pour Noël dans Golpe, un nouveau film Netflix, mais nous allons d’abord passer en revue ses scandales les plus retentissants.

©NetflixBefore Hit Christmas : les scandales les plus controversés de Lindsay Lohan.

Parler de Lindsay Lohan est de faire référence à l’une des actrices qui a marqué une génération pour ses films pour enfants et adolescents, comme Jeu des jumeaux, Freky Friday Oui Méchantes filles, il n’est donc pas rare qu’il ait un grand nombre de fans. Cependant, lorsqu’elle a atteint la célébrité et la renommée mondiale, elle a commencé à être impliquée dans de multiples scandales qui l’ont éloignée des yeux du public, ainsi que des grandes productions.

La bonne nouvelle pour ses followers est que l’actrice va reprendre sa carrière au sein du service de streaming Netflix le 10 novembre prochain avec la première de noël d’un coup. Il s’agit d’une comédie romantique sur une femme qui souffre d’amnésie temporaire après un accident de ski et se retrouve sous la garde d’un propriétaire de lodge et de sa fille dans les jours précédant les vacances. Avant sa première, nous passerons en revue quels étaient les points les plus controversés dont il faisait partie.

+ Les scandales les plus controversés de Lindsay Lohan

À peine la moitié de la première décennie du 21e siècle s’était écoulée et Lindsay Lohan Elle était déjà l’une des jeunes actrices les plus populaires au monde. Cependant, des épisodes de sa vie ont commencé à être connus qui ont mis ses fans en alerte : début 2007, il a participé pour la première fois à un programme de désintoxication de 30 jours alors qu’il travaillait. Quelques mois plus tard, elle a été arrêtée pour conduite en état d’ébriété après avoir accidenté sa voiture à Beverly Hills.

Sa situation n’a pas changé, car les nouvelles suivantes sur l’actrice ne sont pas venues du côté artistique. Elle a été arrêtée deux fois de plus et accusée de conduite en état d’ébriété et de possession de cocaïne. D’autre part, il s’occupait d’autres questions juridiques liées à sa probation et à son refus d’assister à des séances de conseil en matière d’alcool. Pour cela, elle a été condamnée à 90 jours de prison pour violation de la probation, mais n’en a purgé que deux pour surpopulation dans l’établissement.

Les scandales se sont poursuivis en 2011, où elle a été accusée de vol après que la police a déclaré qu’elle avait quitté une bijouterie californienne d’une valeur de 2 500 dollars. Cette accusation a été réduite à un délit et il a été condamné à effectuer 480 heures de travaux d’intérêt général et à purger sa probation alors qu’il était assigné à résidence après avoir plaidé non coupable de l’incident. Pour ne pas avoir respecté ces obligations, elle a de nouveau été arrêtée mais a payé une caution de 100 000 dollars. C’est clair que Lindsay Lohanaujourd’hui âgé de 36 ans, est à un nouveau moment de sa vie et espère renaître dans l’industrie avec coup de noeldisponible en Netflix à partir du 10 novembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂