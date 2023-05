Beetlejuice 2 obtient la date de sortie de 2024, Michael Keaton et Jenna Ortega en vedette

Une date de première est maintenant sur le tableau pour Jus de scarabée 2la suite à longue gestation du classique culte de Tim Burton Jus de coléoptère. Warner Bros. a officiellement annoncé que le film sortira en salles le 6 septembre 2024. De plus, il a été confirmé que Michel Keaton reviendra comme le fantôme avec le plus, comme on s’y attendait. Il a également été révélé que les rumeurs selon lesquelles Jenna Ortega rejoindrait le casting étaient vraies, car le Mercredi star a également signé pour jouer dans la suite. Elle jouera la fille du personnage de Winona Ryder du film original.





Aucun détail supplémentaire n’a encore été officiellement divulgué, et on ne sait toujours pas si Ryder ou d’autres stars du premier Jus de coléoptère apparaîtra. Le film original, réalisé par Burton et écrit par Micahel McDowell et Warren Skaaren, mettait également en vedette Geena Davis, Alec Baldwin et Catherine O’Hara. Pendant ce temps, le compositeur Danny Elfman a précédemment confirmé son implication, notant récemment à quel point il était ravi de revenir sur le plateau avec Burton pour le Jus de coléoptère suivi. Il a également taquiné le retour de Keaton en tant que Beetlejuice, notant à quel point il serait facile pour l’acteur de revenir dans ce rôle.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« C’est la beauté de la Jus de coléoptère maquillage », a déclaré Elfman, par Deadline.« Il avait déjà l’air d’avoir 150 ans dans le premier. C’est parfait, tu sais ? Tout le monde doit jouer la prochaine génération, à l’exception de Michael. Je veux dire, il est toujours vraiment en forme et vraiment actif et vraiment actif. Et avec le Jus de coléoptère maquillage, je ne peux même pas imaginer qu’il aura l’air d’avoir pratiquement changé. »

En relation: Danny Elfman est « très excité » pour Beetlejuice 2, confirme le retour de Michael Keaton





Beetlejuice obtient enfin sa suite

Warner Bros.

Des efforts pour faire une suite peu de temps après la sortie de l’original en 1988. Dès 1990, Burton préparait des plans pour une suite, élaborant initialement une idée d’histoire pour quelque chose appelé Beetlejuice devient hawaïen, ce qui aurait évidemment déplacé les personnages dans un tout autre décor. Beetlejuice sur une planche de surf semble très amusant, mais cette version du projet s’est effondrée avant même de commencer la production, pour le meilleur ou pour le pire.

Jus de scarabée 2 sera présenté en première dans les salles de cinéma le 6 septembre 2024. Cette nouvelle nous vient de Variety.