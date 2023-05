Beetlejuice 2 : Monica Bellucci rejoint la suite en tant qu’épouse de Beetlejuice

Libertine Editions L'Art du Shibari Volume 2 - Approfondir les bases

Ce guide d’apprentissage fait suite à L'Art du Shibari Volume 1. Bien qu’il soit lui aussi loin de remplacer des cours, indispensables pour une pratique sécuritaire, il vous permet d’approfondir les bases abordées dans le précédent volume et de développer votre pratique du bondage japonais. Tout comme le volume 1, il est conçu pour s’adresser autant à la personne qui attache qu’à celle qui se fait attacher. Dans la première partie de ce tome, vous découvrirez des notions d’anatomie et des concepts psychologiques de manière détaillée. La structure des bondages est traditionnelle, stable et efficace. Même si son apprentissage semble répétitif, elle permet de laisser s’exprimer sa créativité en sécurité et en respectant une esthétique japonaise. La seconde partie, basée sur les harnais enseignés, permet de se libérer de l’aspect technique pour se concentrer pleinement sur l’aspect relationnel. Au fil des exercices et explications, imaginez et créez ensemble votre univers et vos jeux intimes. Vous trouverez dans ce guide : De nombreux textes et conseils pour les attacheurs comme pour les attachés 5 retours d’expérience dans les cordes 8 tutos de harnais de base illustrés et commentés pas à pas 10 tutos pour utiliser et combiner les harnais Des outils pratiques et concepts clés A propos des auteurs : Steph Doe est entrée dans l’univers du kinbaku à travers les milieux fetish et BDSM. Après quelques expériences infructueuses en tant que personne attachée, elle contacte Dirty Von P afin d’en apprendre plus sur cet art. Le flot d’émotions ressenti fut une révélation et elle décide d’apprendre à attacher. Pour elle, le kinbaku est un moyen d’explorer un processus artistique et d’allier son empathie et son tempérament dominant dans une autre forme de communication. Dirty Von P est désormais son unique attacheur et professeur. Dirty Von P a commencé à apprendre le kinbaku en 2013. Il a assez rapidement choisi de suivre le style développé depuis plus de 30 ans par Akira Naka, le « naka ryu ». A travers des ateliers et des cours en compagnie du plus assidû des élèves d’Akira Naka, Riccardo Wildties, il a pu créer et développer son propre style, le « ku-etsu » (plaisir et souffrance). Il se base sur la sensualité et le plaisir au travers d’un kinbaku strict et sévère dans un style très traditionnel. Depuis 2016, il enseigne à l’École des Cordes à Paris en cours privés ainsi qu’en province dans différentes associations. En tant qu’enseignant, son but est de partager sa passion à d’autres personnes désireuses de découvrir le bondage japonais traditionnel, de transmettre cet art de manière sûre et fiable et de faire passer ses valeurs et les valeurs qu’enseigne cette pratique si particulière et vaste.