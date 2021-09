« Becoming Led Zeppelin » : Première avant-première du documentaire tant attendu

Globo - Applique LED applique structure boule de verre chrome H 15 cm salon chambre

la description Ce spot mural de première classe se distingue avant tout par son design moderne et élégant. La sphère en verre clair, qui contribue à une atmosphère atmosphérique, est dotée de structures. Le spot lumineux est monté sur un cintre chromé correspondant au design et fournit un éclairage optimal avec 238 lumens et 3000K de couleur de lumière blanc chaud. Embellissez votre espace de vie avec d'autres articles de cette série. Par rapport aux lampes normales, les spots à LED consomment une quantité minimale d'électricité et sont encore plus faibles que les lampes à économie d'énergie. Cela protège l'environnement et votre portefeuille. Une source lumineuse LED de haute qualité et à économie d'énergie est incluse dans la livraison. Détails lampe • Type de luminaire : applique murale • Matériau : chrome • Abat-jour : boule en verre transparent avec structure • Degré de protection : IP20 • Largeur x hauteur en cm : 15x15 • Source lumineuse : 1 x LED • Ampoules incluses : oui •