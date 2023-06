Becky G Cast dans Blue Beetle dans un rôle majeur

Avec la sortie de Le flash Juste au coin de la rue, les yeux des fans de DC commencent à se tourner vers la prochaine grande sortie de la franchise, Scarabée bleu. Les débuts de Xolo Mariduena en tant que Jaime Reyes auront lieu en août, et il continue d’annoncer des surprises avant sa première.





Scarabée bleu a déjà de grandes stars dans son casting en plus du protagoniste de Cobra Kaï, comme Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar, Raoul Trujillo et Susan Sarandon. Et maintenant, un autre grand nom rejoint la liste.

Le Hollywood Reporter informe que l’actrice et chanteuse Becky G (Power Rangers) fera partie du film donnant la voix à Khaji-Da, l’entité chargée de contrôler le puissant scarabée qui donne ses capacités à Jaime.

Aussi connue sous le nom de Rebbeca Marie Gomez, l’actrice a participé à plusieurs projets télévisés et cinématographiques en plus de sa carrière de chanteuse. En tant que membre important de la culture mexicaine américaine, son implication dans le film est plus que pertinente, étant donné que le projet cherche à donner à la représentation latino une place importante dans le genre des super-héros.

Mariduena est un autre grand représentant de la population ascendante latino en Amérique, ce qui est également très important en ce qui concerne l’histoire de Jaime Reyes. C’est pourquoi il était un si bon choix pour le rôle, outre la popularité qu’il a gagnée en incarnant Miguel dans le Karate Kid série suite.

À quoi s’attendre de Blue Beetle

Scarabée bleu sera une histoire d’origine pour le personnage car il n’est jamais apparu auparavant en action réelle sur grand écran. C’est pourquoi, parmi les personnages qui sont restés dans le cadre de la Snyderversec’est lui qui a les meilleures chances de continuer dans l’avenir de la DCU.

Créé par Fox Comics en 1939, le personnage a eu plusieurs versions avant de venir à DC, où il a fait ses débuts en tant que Ted Kord. Des années plus tard, la société de bandes dessinées a officiellement présenté sa version du héros avec Reyes, dans le cadre du Titans adolescents et plus tard avec sa propre histoire.

Dans le film, Jaime est un adolescent attaché à sa famille à la recherche de sa place dans le monde après avoir terminé ses études. Lors d’un entretien d’embauche, Jenny Kord lui tend la coccinelle sans qu’il ait la moindre idée de ce qu’elle fait. Lorsqu’elle l’ouvre, le scarabée se connecte à son corps, lui donnant une multitude de capacités et de pouvoirs qu’elle doit apprendre à contrôler pendant que sa famille est chassée par Victoria Kord, qui veut récupérer l’artefact.

L’histoire se connectera directement à la mythologie du personnage grâce à la famille Kord, mais elle se concentrera principalement sur l’histoire de Jaime et son évolution d’un adolescent perdu à l’un des héros les plus importants de ces dernières années pour DC Comics.

Scarabée bleu sortira en salles le 18 août et, espérons-le, sera le premier film d’une saga centrée sur le personnage si James Gunn pense que cela vaut la peine de l’inclure dans l’avenir de la DCU.