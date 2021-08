Beckett Review: John David Washington étaye le thriller Flimsy Chase de Netflix

John David Washington devient un fugitif involontaire dans un thriller douloureusement lent et illogique. Beckett a des vacances de rêve en Grèce qui se transforment en un cauchemar tragique pour un jeune couple amoureux. Le film tente d’incorporer des éléments politiques dans un scénario de poursuite standard. Cela aurait pu fonctionner si le rythme, l’action et les personnages étaient plus développés. Tout est une note avec peu d’exposition et de multiples rencontres fortuites. Le paysage de fond de la campagne grecque devient plus intéressant à voir que le récit.

Le film commence par Beckett (John David Washington) et sa petite amie de longue date, April (Alicia Vikander), explorant les ruines historiques de la Grèce rurale. Ils ont décidé de quitter Athènes en raison de troubles politiques. Un homme politique de gauche, Karras (Yorgos Pirpassopoulos), a déclenché un soulèvement populiste contre les mesures d’austérité et le gouvernement conservateur. Beckett et April veulent profiter de la compagnie de l’autre dans un cadre idyllique. Ils sont profondément amoureux.

Une conduite nocturne sur une route sinueuse conduit à un horrible accident. Beckett se souvient à peine de ce qui s’est passé, mais raconte ce qu’il a vu à un policier (Panos Koronis) à l’hôpital. Lorsque Beckett revient sur les lieux, il se fait tirer dessus par une femme féroce (Lena Kitsopoulou) et le même officier. Blessé et désorienté, il court pour sa vie à travers des montagnes dangereuses. Beckett n’a pas de téléphone, ne parle pas la langue et n’a aucune idée de la raison pour laquelle les tueurs le chassent. Il décide de se rendre à l’ambassade américaine à Athènes. Mais ses poursuivants le traquent d’une manière ou d’une autre à chaque tournant.

Beckett s’enlise dans le premier acte. Les scènes romantiques d’ouverture créent un sentiment d’appréhension. Le réalisateur italien Ferdinando Cito Filomarino réussit dans un premier temps à capter votre attention. Cette adrénaline est gaspillée comme Beckett chemine à travers les bois. Il est logique de montrer le protagoniste en train de s’échapper. Mais des morceaux importants du film ne font que trébucher sur JDW. Et quand il obtient de l’aide, trouve un téléphone ou un ordinateur, le personnage gaspille l’opportunité avec des décisions douteuses. Il est totalement invraisemblable qu’il n’essaye jamais de contacter un ami proche ou un parent pour obtenir de l’aide.

L’intrigue politique derrière Beckettle ciblage de est fragile. C’est suggéré, puis s’écoule lentement jusqu’à un point culminant plutôt incroyable. Une pensée évidente m’est venue. Si les méchants ont vraiment aidé Beckett, puis le mettre dans un avion pour rentrer chez lui ; il n’aurait aucune idée de la conspiration. Le personnage n’a aucune idée de ce qui se passe en Grèce. Il ne se soucie pas non plus des conséquences émotionnelles de l’accident. Il devait y avoir une meilleure raison de chasser un touriste en deuil et malheureux.

Beckett a du mal à retenir son attention. Le script, la direction et le montage ne parviennent pas à résonner. John David Washington étaye le film avec sa performance brute. Il a une chimie avec Alicia Vikander. Leurs scènes ensemble étaient les plus prometteuses. Beckett pourrait fonctionner comme une pure romance. Découvrez ce qui a rendu ce couple si amoureux l’un de l’autre. Échangez la course contre un verre d’Ouzo avec une belle fille dans la belle Méditerranée. Beckett est produit par Rai Cinema, MeMo Films et Frenesy Film Company. Il sera diffusé le 13 août dans le monde sur Netflix.

Sujets : Beckett, Netflix, Streaming

