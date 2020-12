¿"Bébé yoda" meurt après "The Mandalorian?"

Après la fin de « The Mandalorian » et le retour d’un des personnages mythiques de la franchise « Guerres des étoiles » nous pouvons supposer beaucoup de choses dans le futur, l’une d’entre elles est que notre petit ami vert Grogu ou connu sous le nom de Bébé yoda par les fans n’est pas dans les épisodes VII, VIII et IX pourquoi était-ce assassiné.. (SPOILERS À VENIR)

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Destiny » se moque de la Force spatiale américaine pour avoir copié son nom

Après quoi Din Djarin va vaincre Moff Gideon et a été fait avec Sabre sombre et Grogu, les soldats noirs (Troopers entièrement mécanisés et super résistants) retourné au navire pour les achever, le légendaire arrive Luke Skywalker pour aider notre héros, tuant ces puissants Troopers avec facilité.

Après ça, Luke prend à Grogu être formé aux voies du force, se séparant du commandement jusqu’à ce qu’ils se rencontrent à nouveau, voici la question: Se rencontrent-ils à nouveau?

Une théorie des fans suggère que malheureusement non, abordant la question de « Star Wars Episode VIII: Les derniers Jedi », Luke Skywalker regardez toute l’école de New Jedi se faire tuer par son apprenti et neveu Kylo Ren avec l’aide des chevaliers de Ren envoyé pour lui Chef suprême Snoke.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La mise à jour 1.05 « Cyberpunk 2077 » est arrivée et les performances ont été améliorées

Kylo tombe dans le côté obscur de la force et massacrer froidement tous les apprentis de la nouvelle génération Jedi, se testant pour entrer dans le Premier ordre; la résurgence de l’Empire Galactique suivre les traces de son grand-père Anakin Skywalker, Ou mieux; Dark Vador.

Nous ne savons pas si cela sera effectivement confirmé dans le futur du canon de « Guerres des étoiles», Mais on pense aussi qu’à un moment donné Din Djarin interviendra entre Kylo et Grogu pour protégez-le une dernière fois.

Nous espérons voir plus de commande dans l’univers Canon de « Star Wars » et nous aimerions le voir face Kylo ren parfois pour défendre notre bien-aimé Bébé Yoda.