Bébé sauvé de la noyade par un grand frère et une maman héroïques

Un jeune garçon est devenu un héros la semaine dernière après avoir sauvé sa petite sœur de la noyade dans la piscine familiale.

Tino Conboy, huit ans, jouait avec sa sœur d’un an, Cami, dans leur maison familiale à Placerville, en Californie. Quand il devint étrangement calme, Tino réalisa qu’il était seul et que Cami s’était en quelque sorte égaré hors de la maison.

Tino chercha sa sœur et la trouva flottant dans la piscine de l’arrière-cour, inconsciente. Le garçon a immédiatement su quoi faire: il a crié pour sa mère.

«J’ai regardé la piscine, puis j’ai vu Cami là-dedans», a déclaré Tino à CBS13. «J’ai dit:« Maman! »»

Diana Conboy accourut lorsqu’elle entendit son fils crier. Elle plongea rapidement et sortit Cami de l’eau, mais le bébé était faible et insensible.

Selon Tino, Cami «ne pouvait pas bouger ses muscles. Elle ne pouvait rien bouger, pas même ses yeux.

Diana a demandé à Tino d’appeler le 911 et l’enfant de huit ans s’est conformé, informant efficacement les intervenants de l’urgence. En tant qu’infirmière qualifiée, Diana a pu commencer la RCR sur sa propre fille.

«C’est à ce moment-là qu’elle a pu vomir et commencer à respirer. C’est là que j’ai vu des signes de vie », a-t-elle déclaré aux journalistes.

Tino a déclaré que la détresse de sa sœur lui avait donné la force de l’aider à sauver sa vie.

«En gros, Cami m’a donné son pouvoir et c’est comme ça que j’ai eu le pouvoir de crier», a expliqué Tino. «Et puis maman est venue, a sauté et a fait sortir Cami.

Il a également exprimé son admiration pour les actions de sa mère, en disant: «Je pensais qu’elle était courageuse qu’elle venait d’entrer pour qu’elle puisse sauver sa fille.»

Diana était terrifiée par l’appel rapproché et a déclaré que l’incident semblait ralentir le temps avec sa gravité.

«C’est un peu flou pour moi», dit-elle. « Il semblait que le timing était éternel, mais je suis sûr que ce n’était que quelques minutes. »

Elle était fière d’être témoin de la rapidité de réflexion et de la réactivité de son fils.

«Je suis tellement impressionnée par lui», a déclaré Diana à propos de Tino. «Il était si calme et posé. Il a appelé le 911, leur a donné notre adresse et leur a dit de venir immédiatement.

Les Conboys ont maintenant une clôture autour de leur piscine pour éviter des incidents similaires à l’avenir.

Ces précautions sont essentielles, car les plans d’eau peuvent constituer un danger pour les jeunes enfants.

L’Organisation mondiale de la santé rapporte que la noyade est la deuxième cause la plus fréquente de blessures accidentelles et de décès chez les enfants américains âgés de un à quatorze ans.

Diana a également souligné l’importance d’apprendre la RCR, en cas d’urgence comme celle qu’elle et son fils ont dû affronter.

Les cours de formation en RCR sont accessibles au public en ligne et en personne, par des organisations comme la Croix-Rouge américaine et la National CPR Foundation. L’abordabilité et le peu de temps pour ces programmes valent de loin le potentiel de sauver un jour la vie d’un être cher.

Si vous cherchez à apprendre à votre enfant comment réagir en cas de crise, il existe également des ressources en ligne disponibles auprès d’organisations telles que KidsHealth.org.

Surtout, la famille Conboy est soulagée et reconnaissante que leur petite fille soit saine et sauve.

L’alerte urgente de Tino, combinée aux connaissances médicales de sa mère, a réussi à éviter une tragédie qui aurait marqué la famille pour toujours.

«C’était définitivement le début du pire jour de ma vie», a déclaré Diana, «mais s’est terminé par le plus beau jour de notre vie.»

