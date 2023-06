Bebe Rexha emmenée à l’hôpital après qu’un fan lui ait jeté un téléphone au visage en plein concert

Blancheporte Housse chaise unie bi-extensible - Blancheporte - Violet - Size: Jeté 2 personnes : 330x250cm - Woman

Composition : ∙ En jersey bi-extensible uni 97% coton, 3% élasthanne Description : ∙ Bi-extensible : s'étire aussi bien en largeur qu'en hauteur ∙ Pour assise et dossier de chaise ∙ S'enfile et se déhousse facilement ∙ Entièrement couvrante assise et dossier ∙ Base élastiquée pour un maintien parfait ∙ Vendue à l'unité ∙ 4 coloris au choix ∙ Housse pour fauteuil et canapé coordonnée à découvrir sur le site Blancheporte Achat responsable : ∙ Produit certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® (n° CQ 1216/1 IFTH). Ce label contribue à une sécurité du produit efficace et élevée, au-delà des exigences en vigueur sur le plan national et international Conseil entretien : ∙ Lavage en machine à 30°, idéal pour la protection de l’environnement ; pour aller plus loin, nous vous conseillons de sécher votre linge de maison à l'air libre