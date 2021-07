« Je suis une mauvaise garce quel que soit mon poids. »

Bebe Rexha parle de positivité corporelle et sa dernière vidéo TikTok le prouve.

Mardi (29 juin), Bebe a publié une vidéo désormais virale sous-titrée: « Je me sens comme une mauvaise garce aujourd’hui. » Dans le clip, la chanteuse ‘Sabotage’ danse sur ‘Good Form’ de Nicki Minaj dans rien d’autre que de la lingerie bleue.

Tout en dansant et en ébouriffant ses boucles blondes, Bebe a des légendes qui clignotent à l’écran. Le premier disait : « Combien tu penses que je pèse ? » Elle ajoute ensuite : « Aucune affaire. » C’est exact.

LIRE LA SUITE: Gabbie Hanna dit que le nouveau clip de Bebe Rexha déchire son clip Monster

Bebe Rexha danse en lingerie pour « normaliser 165 livres » dans TikTok viral. Photo : Emma McIntyre /AMA2020/Getty Images pour dcp, @beberexha via TikTok

Bebe se rapproche alors de la caméra et dit : « Parce que je suis une mauvaise garce, peu importe mon poids. » Elle ajoute également: « Mais normalisons 165 livres. »

Les gens ont félicité Bebe dans la section des commentaires. Un utilisateur a commenté : « Pourquoi le poids est-il important maintenant ? Oui, quelqu’un peut avoir 215 ans et être toujours magnifique. Le poids ne définit pas la beauté. » Un autre a ajouté: « Après avoir su que Bebe partage mon type de corps, je me sens tellement mieux. »

Ce ne serait pas la première fois que Bebe parle publiquement de problèmes corporels, cependant. Bebe a admis avoir été gênée par sa silhouette dans le passé, cependant, elle a vite appris à aimer la peau dans laquelle elle est. « Avant, j’étais nerveuse, ‘Oh, j’ai une vergeture ici, et si un gars me voit?’ Maintenant, je me dis, tu sais quoi, tu dois être totalement fidèle à qui tu es. Même si tu as une vergeture, quelqu’un qui est la bonne personne t’aimera avec une vergeture ou non », a-t-elle déclaré. E! Nouvelles.

Et en 2019, Bebe a appelé les créateurs de mode qui ont refusé de l’habiller pour les Grammys à cause de sa taille. Dans une vidéo Instagram, elle a déclaré: « Si une taille 6/8 est trop grande, alors je ne sais pas quoi te dire. Alors je ne veux pas porter tes putains de robes parce que c’est fou. »

Elle a poursuivi dans la légende: « Autorisez les femmes à aimer leur corps au lieu de faire en sorte que les filles et les femmes se sentent moins que par leur taille. Nous sommes belles n’importe quelle taille! Petit ou grand! Et j’ai ajouté que mon cul de taille 8 va toujours aux Grammys [sic]. »

LIRE LA SUITE: Bebe Rexha interpelle un directeur musical qui l’a qualifiée de « trop ​​vieille pour être sexy » à 29 ans

.

