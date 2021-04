Bébé né avec trois pénis

Un garçon né avec trois pénis est le premier cas jamais signalé de triphallia humain, une condition dans laquelle trois phallus se forment au cours du développement embryonnaire.

L’enfant, vu pour la première fois par des médecins à l’âge de 3 mois, était originaire de Duhok, en Irak. Il a subi une intervention chirurgicale pour enlever deux des phallus, qui étaient de petites projections à la base du pénis et du scrotum. Le troisième phallus était à l’emplacement habituel. Selon une étude de cas publiée dans l’International Journal of Surgery Case Reports en novembre, le garçon se portait bien lors d’une visite de suivi un an après la chirurgie.

Les pénis supplémentaires, ou «surnuméraires», sont une maladie congénitale rare, survenant seulement une fois tous les 5 à 6 millions de naissances vivantes, selon les chercheurs. Le niveau de développement de ces phallus supplémentaires diffère selon les individus. Dans le cas de l’enfant en Irak, les deux pénis supplémentaires contenaient le tissu érectile, appelé corpus cavernosum, qui se gorgeait de sang pendant l’excitation, ainsi qu’un tissu appelé corpus spongiosum, qui aide à soutenir l’urètre, le tube à travers lequel urine passe. Mais les pénis supplémentaires n’avaient pas d’urètre. Cela a simplifié l’ablation chirurgicale des organes supplémentaires.

On ne sait pas grand-chose sur les raisons de l’apparition de pénis surnuméraires, a déclaré John Martin, professeur d’anatomie à la faculté de médecine de l’Université de Saint-Louis, qui n’a pas participé à l’étude de cas. Martin et ses collègues enseignent l’anatomie à l’aide d’un programme de don de corps et ont découvert une fois qu’un de leurs donneurs de corps avait une diphallie ou deux pénis. L’homme, décédé à 84 ans, avait deux phallus de taille normale avec une ouverture urétrale entre eux à leur base. Le donateur n’a fait aucune mention de la condition sur ses formulaires de don de corps. Il a eu deux enfants, a déclaré Martin, mais les chercheurs ne savent pas s’il s’agissait d’enfants biologiques ou si des techniques de reproduction étaient nécessaires pour que l’homme ait des enfants.

« Il est mort au début des années 2000, alors quand il grandissait, la chirurgie n’était peut-être pas une option », a déclaré Martin à 45Secondes.fr. «C’est tout simplement très différent de ce qui se passe aujourd’hui où quelque chose de ce genre aurait été détecté tôt et la plupart du temps une intervention chirurgicale aurait été pratiquée.»

Martin et ses collègues ont effectué des tests génétiques sur le donneur pour voir s’ils pouvaient déterminer la raison du développement inhabituel. Ils ont trouvé plusieurs mutations dans les gènes connu pour être impliqué dans le développement génital, y compris certains qui contribuent à la formation de structures ressemblant à des cheveux appelées cils sur les cellules embryonnaires. Ces cils sont très importants dans le développement, a déclaré Martin à 45Secondes.fr, car ils flottent dans des directions spécifiques, entraînant des protéines d’un côté ou de l’autre de l’embryon en développement. Des anomalies dans les gènes des cils ont également été observées dans d’autres cas d’anomalies congénitales, a-t-il déclaré, telles que le situs inversus, dans lequel les organes du torse sont basculés de manière à se trouver sur des côtés opposés par rapport à leurs positions normales.

Les chercheurs ont également découvert des mutations dans les gènes qui aident à réguler l’activité d’autres gènes en développement et dans les gènes impliqués dans les récepteurs de androgènes , hormones qui ont une influence masculinisante et qui sont impliquées dans le développement génital.

Un autre gène couramment associé au développement génital est le hérisson sonique nommé bizarrement, a déclaré Martin, qui est important dans tout le corps pour favoriser la croissance pendant le développement embryonnaire.

On ne sait pas à quel point la génétique est similaire entre différents cas de diphallia ou si ces résultats s’appliquent au cas unique de triphallia. Les médecins qui ont traité le bébé irakien n’ont rien trouvé dans les antécédents familiaux ou médicaux de l’enfant, comme l’exposition à des médicaments ou à des produits chimiques pendant grossesse , cela expliquerait l’anomalie congénitale. L’enfant était par ailleurs en bonne santé, à l’exception d’une accumulation de liquide dans le scrotum, qui est une affection courante et facile à traiter dans la petite enfance.

