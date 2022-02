Beavis et Butthead seront de retour pour deux nouvelles saisons

Les comédies qui devaient paraître pour Comédie centrale ont trouvé leur place dans le service de streaming Paramount+. Le projet de la chaîne de télévision de relancer la série animée de Mike juge, « Beavis et Butthead »diffusé à l’origine sur vtt, s’est dissipée avec le rachat de Paramount pour de nouveaux épisodes exclusifs à sa plateforme. Cela ajouterait à la franchise originale de Comedy Central, »Parc du Sud »qui diffusait auparavant des épisodes spéciaux sur Paramount + et prévoit de déplacer toutes ses saisons vers le service de streaming en 2025, ainsi que de diffuser deux autres émissions spéciales.

Revivez la série animée « Beavis et Butthead », qui est devenue une émission emblématique de MTV dans les années 90, a été annoncée pour la première fois en 2020, lorsque Comedy Central prévoyait de publier deux nouvelles saisons, ainsi que de nouvelles retombées. Il a été annoncé plus tard que la renaissance du dessin animé commencerait avec un nouveau film, intitulé » Beavis et Butt-Head font l’univers », chez Paramount+. Avec de nouveaux épisodes attendus cette année, il est clair que le retour de Beavis et Butt-Head aura sa place sur la plateforme de streaming, mettant complètement à l’écart la chaîne Comedy Central.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Moon Knight est prêt à déchaîner le chaos dans une nouvelle bande-annonce.







La série, créée par Mike Judge, a commencé comme une série de courts métrages diffusés dans le cadre de »Télévision liquide »un segment diffusé sur MTV en 1992. En raison de sa popularité et de son humour acide qui reflétait des événements réels mélangés à de la satire, « Beavis et Butthead » est devenue une série complète qui a été diffusée pendant sept saisons, de 1993 à 1997. Puis en 1996, elle a eu un long métrage réalisé et co-écrit par son propre créateur appelé » Beavis et Butt-Head font l’Amérique »sorti en salles en 1996. Après son annulation, il a été renouvelé pour une nouvelle saison pour MTV en 2011.

D’autre part, la série »South Park », créée par Trey-Parker Oui Pierre mate, créée en 1997 sur Comedy Central et est depuis lors une marque de fabrique de la chaîne. En 2019, viacom fait un marché avec WarnerMedia pour rendre South Park disponible en streaming sur leur plateforme hbo max. Cette alliance est sur le point de se terminer en 2025, donc à partir de là, on s’attend à ce que la série animée passe à Paramount +, avec toutes ses saisons précédentes et avec la nouvelle à paraître.

Vous pourriez également être intéressé : South Park aura deux nouveaux spéciaux pour Paramount + en 2022.







saison 24 de »Parc du Sud »se composait des quatre spéciaux précédemment publiés, étant »Le spécial pandémie » Oui »Spécial vaccination à South Park » Diffusé sur Comedy Central et dans le cadre de la plateforme HBO Max. Les deux autres »South Park : après le Covid » Oui »South Park: Post Covid: Le retour de Covid », étaient des premières exclusives pour la plateforme Paramount+. La nouvelle 25e saison a commencé à être diffusée normalement sur Comedy Central début février.