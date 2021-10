Beavis et Butt-Head Do America font rire le Blu-ray

C’est exact! Si vous lisez ceci et que vous vous souvenez d’avoir ricané avec le film à succès de MTV lors de sa sortie, vous avez 25 ans de plus ! Beavis et Butt-Head font l’Amérique écrit et réalisé par Mike Judge, avec Demi Moore, Bruce Willis, Robert Stack et Cloris Leachman est sorti sur les écrans en 1996. Paramount Home Media Distribution sort le tout nouveau Blu-ray juste à temps pour les vacances.

La description officielle de Paramount se lit comme suit : « Largement salué comme la fin de la civilisation telle que nous la connaissons, Beavis et Butt-Head font l’Amérique suit la paire sans cervelle alors qu’ils partent pour un voyage sur la route alimenté par des nachos pour retrouver leur télévision volée et marquer avec des filles chaudes. En cours de route, les abrutis à tête métallique se sont mêlés à un personnage infâme après l’autre, se retrouvant finalement bloqués dans le désert et hallucinant dans une séquence hallucinante basée sur et comprenant des œuvres d’art du musicien et artiste Rob Zombie. Le créateur Mike Judge a lancé Beavis et Butt-Head sur grand écran le 20 décembre 1996. Sans vergogne, sans vergogne stupide et étonnamment drôle, le film a rapporté plus de 60 millions de dollars et a cimenté la place de Cornholio parmi le panthéon des grands d’Hollywood.

Et voici également la liste complète des fonctionnalités spéciales du disque :

• Commentaire audio de Mike Judge et Yvette Kaplan

• The Big Picture – Un segment de making-of rétrospectif qui présente le voyage vers le grand écran, y compris l’histoire, le casting de voix et plus, y compris un aperçu de la scène d’hallucination – radicalement différente de l’animation dans le reste du film – version étendue de la scène.

• Nous allons marquer ! Notation Beavis et Butt-Head font l’Amérique – Le compositeur John Frizzell et Mike Judge détaillent l’utilisation de la musique dans le film et comment ils ont trouvé les compositions parfaites pour accompagner les visuels de la grande aventure

• The Smackdown – Un montage de tous les personnages du film se faisant gifler ou se battant

• MTV News « Celebrity Shorts » – Avec Jennifer Tilly, Snoop Dogg et PLUS…

• Bandes annonces

• Spots télévisés

• Sous-titres anglais SDH facultatifs pour la fonctionnalité principale

Lorsque vous insérez le Blu-ray, gardez à l’esprit, pour le meilleur ou pour le pire, que vous parlerez comme des mecs indisciplinés et absurdement immatures, cherchant à marquer des points et toujours prêts à se défouler. Peu importe combien de fois je m’assois pour regarder un épisode que j’ai vu tant de fois, je commence à rire puis à rugir de rire. C’est une telle capsule temporelle, et elle tient toujours.

Ces mecs de ta classe qui se promenaient, apparemment incapables de s’empêcher d’imiter le duo, tu seras eux ! Vous ne pouvez pas vous en empêcher ! J’ai dû m’abstenir de regarder quelques clips pour empêcher de régresser dans le hurlement de « Bungholio !! » au dîner ce soir. Vous savez quoi? Je plonge. Si ce rendez-vous pour le dîner ne peut pas prendre mon ‘Huh-Huh-Huh-Huh… ENFREINANT LA LOI ! BRISER LA LOI, BRISER LA LOI !’ ou ma salutation de « Euh, hé, bébé », peut-être que nous n’étions pas censés l’être.

Beavis et Butt-Head font l’Amérique Blu-ray sera disponible à l’achat le 7 décembre. Découvrez plus de détails sur Blu-ray.com. Vous pouvez également regarder la série originale en streaming sur Paramount+.

Sujets : Beavis et Butt-Head