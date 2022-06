‘Beavis and Butt-Head Do the Universe’ nouveau film de Paramount +

Le duo emblématique de la série MTV est sur le point de revenir, avec Paramount+ la sortie de la première bande-annonce du nouveau film »Beavis et Butt-Head font l’univers ». Dans l’aperçu, nous pouvons revoir les amis inséparables et leur sens de l’humour brut, ainsi que leur rire indubitable qui transportera tous les téléspectateurs en 1988, lorsque Beavis et Butt-Head étaient à leur apogée.

À l’occasion de la première de la bande-annonce, Paramount + a également révélé le synopsis officiel du film : »Dans peut-être le film spatial le plus stupide jamais réalisé, Beavis et Butt-head sont condamnés à un camp spatial par un juge « créatif ». en 1998, qui les conduit dans une navette spatiale, avec des résultats désastreux prévisibles. Après avoir traversé un trou noir, ils refont surface à notre époque, où ils recherchent l’amour, abusent des iPhones et sont persécutés par l’État. Spoiler : Ça ne marche pas pour eux. »

»Beavis et Butt-Head » a été créé par Mike juge en 1992 dans un court métrage intitulé » Frog Baseball », gagnant bientôt sa propre série pour MTV. L’émission était centrée sur deux adolescents et leur fascination pour la télévision, les vidéoclips et les femmes, avec un humour et une apparence qui n’étaient pas pour tout le monde. La série originale a été diffusée entre 1993 et ​​1997, recevant de nouveaux épisodes en 2011 pendant une courte période.

« Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Mike Judge et la formidable équipe de 3 Arts alors que nous doublons l’animation pour adultes à Comedy Central », a déclaré le président de ViacomCBS Entertainment, Chris McCarthylorsque le nouveau film » Beavis et Butt-Head » a été annoncé en 2020. « Beavis et Butt-Head étaient la voix déterminante d’une génération, et nous avons hâte de les voir naviguer dans les eaux perfides d’un monde des années lumière de la vôtre ».

En plus du film, Judge a confirmé que d’autres retombées de « Beavis et Butt-Head » sont en préparation à l’avenir. « Il semblait qu’il était temps de redevenir stupide », a ajouté le créateur. Les détails des productions à venir n’ont pas encore été révélés.

» Beavis and Butt-Head Do the Universe » arrive à Paramount + le 23 juin. Un film Daria, basé sur la populaire série dérivée Beavis et Butt-Head, suivra éventuellement.