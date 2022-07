Beauty And The Geek Australia Saison 8 : date de sortie, distribution, prix en argent

Les fans de la série de télé-réalité réconfortante peuvent désormais se reposer, après une annonce du réseau Nine qui La belle et le geek sera de retour sur nos écrans le dimanche 17 juillet à 19h00 sur Channel 9.

Animée une fois de plus par Sophie Monk, cette saison présentera 10 nouvelles beautés et 10 nouveaux geeks, alors que des liens qui changent la vie se forment et que les mondes se heurtent.

Autour d’une série de défis, les couples doivent se battre pour marquer des rendez-vous en tête-à-tête pour les aider à en savoir plus l’un sur l’autre et, comme nous l’avons vu la saison dernière, à développer des liens adorables et romantiques.

Le couple final, tel que voté par les autres Beauties and Geeks, est couronné vainqueur de La belle et le geeket repartez avec 100 000 € en prix (ainsi que d’importantes leçons de vie, bien sûr).

La bande-annonce publiée par le Nine Network faisait allusion à des romances potentielles à venir cette saison.

Crédit : Canal 9

Selon Nine, les beautés de cette saison incluent des danseurs, des coiffeurs et une sirène professionnelle, tandis que les geeks incluent un trainspotter, un Harry Potter méga fan, un ninja d’arts martiaux et un commerçant de crypto.

Cependant, les noms et les détails personnels des candidats n’ont pas encore été publiés.

Alors que la bande-annonce taquinait certains des moments humoristiques qui nous attendaient le 17 juillet, comme l’une des beautés disant « mes seins sont des DD, donc ils pèsent chacun la taille d’un poulet adulte », la bande-annonce a également mis en évidence les éléments romantiques de cette saison.

Un geek dit dramatiquement à sa belle : « Je t’aime. Et je ne te laisse pas derrière. »

Un autre couple partage un baiser passionné en tenue médiévale (car que porteraient-ils d’autre ?)

L’animatrice Sophie Monk a déclaré « il y a des étincelles majeures qui volent cette saison ». Ce sera la chose la plus douce que vous verrez jamais ».

Monk a également déclaré à Nine: « Je ne me suis jamais senti aussi passionné par une émission de téléréalité et je suis tellement excité que la nouvelle saison commence.

« Non seulement cela vous fera rire aux éclats, mais cela vous fera aussi pleurer.