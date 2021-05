Beautiful Desolation est un jeu de science-fiction axé sur l’histoire qui se déroule en Afrique du Sud

Beautiful Desolation est un oxymore si jamais nous en avons entendu un, mais c’est aussi le nom d’une prochaine aventure de science-fiction PlayStation 4 se déroulant dans une Afrique du Sud post-apocalyptique. Il s’agit d’un jeu d’exploration isométrique similaire au style des anciens titres de Fallout, bien que le développeur soit important de noter qu’il ne pas un RPG.

Le texte de présentation explique: «Le cœur du gameplay consiste à explorer ce décor africain tordu de science-fiction, à rencontrer des personnages bizarres, à faire des choix de dialogue et à résoudre quelques énigmes. Il y a quelques mini-jeux supplémentaires ici et là et des combats facultatifs en cours de route. » Cela a l’air de la vieille école dans le bon sens, mais vous pouvez le voir par vous-même grâce aux images intégrées.

Le jeu sortira le 28 mai sur PS4 et propose un monde tentaculaire avec plus de «40 personnages uniques et bizarres, chacun entièrement exprimé par d’authentiques acteurs de la voix africaine, avec des milliers de lignes de dialogue et de multiples chemins de conversation». Il contient également une bande originale de Mick Gordon, qui est peut-être mieux connu pour son travail sur la franchise DOOM.