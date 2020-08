Beauté bestiale: en 2020, les stars se tournent vers les maillots de bain à imprimé animal

03.08.2020 10h15

Ils sont intemporels et aussi un véritable accroche-regard en été 2020: des maillots de bain à imprimé animalier. Qu’elles soient zèbres ou léopards, de nombreuses femmes célèbres sont tombées sous le charme des animaux.

Les stars sont d’humeur vacances, pour le plus grand plaisir de leurs fans Instagram. Parce que ce qui ne devrait pas manquer lors d’une chaude journée d’été, c’est le bikini. Des femmes célèbres comme Rita Ora (29 ans, «Girls»), Emily Ratajkowski (29 ans), Kourtney Kardashian (41 ans) ou Lorena Rae (26 ans) utilisent des modèles qui n’apparaissaient pas à l’origine sur le radar de la mode 2020, mais d’une certaine manière Les vrais classiques du maillot de bain sont: les imprimés animaliers.

Le look zèbre s’intègre parfaitement en été. Le mannequin Jasmine Tookes (29 ans) l’a montré à la Fashion Week de New York 2017 et cette année aussi, le motif caractéristique trouvera d’éminents supporters. Parmi eux, par exemple, les modèles Lorena Rae ou Kaia Gerber (18). Ces derniers en particulier ne cachent pas leur enthousiasme pour les imprimés animaliers. Il y a plusieurs photos avec des motifs d’animaux sur sa page Instagram.

Coureur long: look Leo

Le motif léopard est un véritable succès avec les imprimés animaliers. Non seulement Gerber, mais aussi Kourtney Kardashian et Rita Ora en sont fans. Alors que Kardashian porte le motif de fourrure à pois bruns dans un design classique comme maillot de bain, Ora utilise un deux pièces en noir et blanc.

Le mannequin Emily Ratajkowski ne trompe personne en matière de maillots de bain. La jeune femme de 29 ans se présente régulièrement à ses plus de 26 millions d’abonnés en culotte moulante et en haut de bikini. En 2020, les dessins d’animaux ne devraient pas non plus lui manquer. Elle mise aussi sur le motif léopard tendance et intemporel, mais dans un design plutôt graphique.

