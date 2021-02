Beaucoup ont qualifié les récentes attaques de Chinatown de «  crimes de haine  », mais les experts appellent à la prudence

Alors que la récente vague d’attaques contre les Américains d’origine asiatique plus âgés incite à l’action et à l’activisme, les experts recommandent d’utiliser un langage précis et précis pour discuter de la violence.

Les vols et les agressions dans plusieurs quartiers chinois des grandes villes ont entraîné une importante couverture médiatique et un tollé de la part des militants, dont beaucoup ont qualifié ces incidents de crimes haineux. Mais les cas récents plus médiatisés qui sont devenus viraux sur les médias sociaux ne font pas l’objet d’enquêtes en tant que tels, selon les responsables de l’application de la loi. Les responsables affirment que les événements ne montrent aucun signe de motivation raciale.

Les publications sur les réseaux sociaux ont confondu la violence contre les personnes d’origine asiatique américaine et les crimes haineux contre la communauté dans son ensemble, liant les crimes au racisme lié à la pandémie. Certaines sources ont déclaré un «pic» de crimes haineux, citant une augmentation astronomique. Mais le chiffre auquel ils se réfèrent reflète spécifiquement les données de la police de New York et de New York obtenues par NBC Asian America, qui montraient trois crimes haineux anti-asiatiques en 2019 et 28 l’année dernière. Aucun crime haineux n’a été signalé cette année jusqu’à présent.

D’autres sources font état de 18 incidents cette année impliquant des Américains d’origine asiatique dans le comté d’Alameda, en Californie. Mais les forces de l’ordre locales ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’un d’entre eux était motivé par la race. À San Francisco, six crimes haineux ont été signalés en 2019 et neuf l’année suivante. En 2021, la ville a signalé un crime de haine.

Toutes les villes n’ont pas non plus enregistré des augmentations. Washington, DC, par exemple, a signalé une diminution de six à un entre 2019 et 2020.

Certains médias ont également signalé près de 3 000 «crimes de haine» pendant la pandémie. Le forum de signalement Stop AAPI Hate a recueilli près de 2 800 rapports d’incidents de haine dans tout le pays pendant cinq mois l’année dernière. Mais les incidents n’étaient pas nécessairement des crimes haineux; ils incluaient des formes de discrimination moins graves, mais insidieuses, notamment l’évitement, le harcèlement verbal et les injures. Stop AAPI Hate a déclaré que 69 événements incluaient un langage raciste, en plus d’un incident physique. L’organisme à but non lucratif ne les signale pas à la police.

En rapport

Quoi qu’il en soit, les Américains d’origine asiatique ont parfaitement droit à leur peur et à leur colère en ce moment, a déclaré Michael Eric Dyson, spécialiste des races et des religions à l’Université Vanderbilt à Nashville, Tennessee.

« Nous devons reconnaître la douleur. On ne peut plus exiger des frères et sœurs asiatiques d’être silencieux comme entrée, comme le prix qu’ils doivent payer pour être acceptés dans la communauté élargie des ethnies américaines », a déclaré Dyson.

En rapport

Alors que le sentiment anti-asiatique a considérablement augmenté pendant la pandémie de coronavirus, les experts disent qu’il est important d’évaluer chaque cas individuellement. Ils ont déclaré que les accusés et les victimes méritaient un procès équitable, plutôt qu’un procès public, quelle que soit leur race. Ils soulignent que c’est particulièrement important si les suspects sont de couleur dans le contexte d’un système de justice qui n’a pas été prouvé comme daltonien.

Les appels à la protection et à la sécurité des Américains d’origine asiatique ont retenti tout au long de la pandémie, mais ils ont été catalysés par la série d’attaques particulièrement graphiques contre les aînés au début de cette année, dont beaucoup ont été filmées et diffusées en ligne.

En rapport

Dans une vidéo de janvier, une personne de 91 ans peut être vue violemment poussée au sol dans Chinatown à Oakland, en Californie. Le suspect, Yahya Muslim, qui est accusé de deux autres attaques le même jour, a été inculpé de trois chefs d’agression. Une attaque distincte le mois dernier, enregistrée sur une vidéo de surveillance, a montré que Vicha Ratanapakdee, 84 ans, était jetée au sol à San Francisco. Ratanapakdee est décédé plus tard des suites de ses blessures.

Sliman Nawabi, un défenseur public adjoint qui représente Antoine Watson, 19 ans, dans l’incident de San Francisco, a déclaré qu’il n’y avait « absolument aucune preuve que l’appartenance ethnique et l’âge de M. Ratanapakdee aient été un facteur motivant d’être agressé. »

« Cette agression malheureuse a à voir avec une rupture de la santé mentale d’un adolescent. Tout autre récit est faux, trompeur et diviseur », a déclaré Nawabi.

Lors d’un autre incident violent, à New York, Noel Quintana, 61 ans, un philippin américain, a été frappé au visage alors qu’il roulait dans le métro. Quintana a eu peu d’interaction avec son agresseur, un étranger dont il s’éloignait lorsqu’il a été attaqué. Il a déclaré au magazine People qu’il n’était pas sûr du mobile de l’attaque.

«Je ne veux pas penser parce que je suis asiatique», a-t-il déclaré. « Je ne veux pas penser à ça. Parce que ça peut aussi arriver à n’importe qui, mais – je ne sais pas. »

Les trois incidents ne font pas l’objet d’enquêtes en tant que crimes haineux, mais des publications et des militants les ont regroupés sous le terme sans prouver qu’ils étaient à motivation raciste.