Beaucoup d’excitation pour les ex-royals: les voisins sont agacés par Harry et Meghan

Beaucoup de gens trouveraient passionnant de vivre près de célébrités. Mais pas les nouveaux voisins du prince Harry et de la duchesse Meghan. Car depuis que le couple pas si royal a déménagé à Montecito, les habitants n’y viennent plus se reposer.

Le prince Harry et la duchesse Meghan et leur fils Archie n’ont trouvé et emménagé dans leur nouvelle villa loin de Los Angeles qu’à la mi-août de cette année. Mais les habitants de la paisible ville chic de Montecito, dans le comté de Santa Barbara, en Californie, semblent en avoir assez de leurs nouveaux voisins célèbres – du moins de l’agitation des médias que les deux ont amenés avec eux, comme le site américain “TMZ” signalé.

Comme on sait où se trouve la nouvelle résidence de Harry et Meghan, des paparazzi et d’autres touristes seraient en train de faire des pèlerinages à Montecito pour avoir un aperçu des deux. Et des hélicoptères ont également fait le tour de la ville à haute fréquence depuis lors, disent-ils.

Les stars apprécient le calme là-bas

En fait, l’endroit est connu comme la zone sans paparazzi et est très populaire auprès des célébrités. Des mégastars de la marque Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, les Kardashians et Rob Lowe y vivent déjà. Mais en raison de la perspective d’un instantané exclusif du duc et de la duchesse de Sussex, il est apparemment là-bas avec le reste.

La nouvelle maison de Harry et Meghan à environ 160 kilomètres au nord de Los Angeles est un véritable joyau. Il leur aurait coûté 14,65 millions de dollars américains (environ 12,35 millions d’euros). Il y avait une villa de 1 300 mètres carrés avec une maison d’hôtes, une piscine et un court de tennis – le tout sur un terrain d’environ trois hectares.