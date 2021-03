Beaucoup de sang Fire Emblem trouvé dans la bande-annonce Lost Eidolons

Le studio coréen Ocean Drive Studio nous ravit avec la bande-annonce de Lost Eidolons. Une aventure teintée de JRPG tactique.

Si vous êtes fan de jeux de stratégie et de jeux de rôle, faites attention au nouveau jeu vidéo du studio sud-coréen Ocean Drive Studio. est Bande-annonce des Eidolons perdus présente une stratégie au tour par tour et un RPG tactique.

Dans ce document, nous devrons gérer notre armée pour vaincre l’ennemi dans des batailles intenses. Le jeu rappelle à certains égards, en économisant les distances, la saga Fire Emblem et Fire Emblem: Three Houses.

Ocean Drive Studio a publié le premier trailer officiel du jeu, dans lequel on voit ses graphismes réalistes, la personnalisation des personnages et de leurs différentes classes, un bref aperçu des combats et ce qui semble être notre camp.

C’est là que nous pouvons nous préparer aux batailles et entraîner l’armée. Le jeu, comme le studio l’a reconnu, s’inspire des jeux emblématiques du genre.

Le studio a prévu de sortir Lost Eidolons « en tant que titre en accès anticipé plus tard cette année sur PC et plus tard sur consoles également », et en effet la première bande-annonce indique que la sortie complète aura lieu en 2022.

Le jeu est également apparu lors du récent événement indépendant Xbox, nous savons donc au moins avec certitude qu’il sortira sur les consoles Microsoft. Le studio a promis que dans les prochains jours, il publierait plus de détails sur l’histoire, mais l’un de ses créateurs a donné plus d’informations sur le jeu sur reddit.

D’une part, il aura un support complet du contrôleur, quelque chose de logique s’il sort sur consoles, et aussi que le jeu vidéo sera assez différent de Final Fantasy Tactics. Si vous aimez le genre, nous avons également appris il y a quelques jours qu’Ashborne Games, le nouveau studio de THQ Nordic, prépare quelque chose de nouveau pour le jeu de rôle et la stratégie.