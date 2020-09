Beaucoup de problèmes après le chaos de qualité: Vettel fait rage, le “Iceman” panique

La lutte pour la formation de départ du Grand Prix d’Italie se termine à nouveau pour Ferrari par un désastre, Sebastian Vettel voit les responsables au poste de commandement de Ferrari. Mais les conditions de la première partie des qualifications ont également causé beaucoup de problèmes aux autres.

Les jurons de Sebastian Vettel lors d’un week-end de Formule 1 ont longtemps été une routine dans cette saison désastreuse frustrante pour le pilote Ferrari. Lors de la course à domicile de la Scuderia à Monza, le quadruple champion du monde a une nouvelle fois fait la une des journaux négatifs: pour la première fois depuis 1966, un pilote Ferrari de l’Autodromo dans le parc royal de Monza ne faisait pas partie des 15 premiers pilotes sur la grille. Vettel n’était que 17e lors des qualifications pour la course dimanche (15h10 en direct sur RTL et dans le téléscripteur en direct sur ntv.de) – et donc quatrième depuis le dernier. Le Heppenheimer a vu les raisons de cette nouvelle et prochaine débâcle au poste de commandement.

“Ce n’était pas bien chronométré par nous, il y avait trop de voitures sur la piste en même temps”, a déclaré le joueur de 33 ans, critiquant sa fin après le premier tour à élimination directe alors qu’il était coincé dans un embouteillage sur ce qui était censé être son tour le plus rapide. Pour la cinquième fois cette saison, il a été éliminé en début de qualification. Une fois de plus, le poste de commandement de Ferrari était stratégiquement faux.

“C’était un peu prévisible”

“Vous ne pouvez pas faire grand-chose au milieu de vos valises. Il était un peu prévisible qu’il y ait des situations stressantes à la fin”, a déclaré Vettel. D’abord, il s’est retrouvé coincé derrière une Williams avant que les pilotes d’Alfa Romeo ne causent des problèmes au poker slipstream sur le parcours à grande vitesse. “Il y avait trop de voitures au même endroit. Tout le monde voulait doubler, c’est venu au chaos”, a déclaré Vettel sur Sky à propos de sa 17e place incontestable – et a immédiatement expliqué ce que son centre de commandement aurait dû ordonner: “Partez plus tard! était un tour propre. Cela n’a pas fonctionné. ” Le dilemme: sans sillage, il n’est guère possible d’obtenir une place de départ avant sur la piste à grande vitesse, un tour dans l’aspiration d’une autre voiture peut vous apporter jusqu’à 0,7 seconde d’avance. En regardant ses espoirs pour le Grand Prix d’Italie, le Heppenheimer a dit seulement: “Demain est un nouveau jour.”

Alors que Vettel commentait chaque nouveau coup bas d’une manière quelque peu calme, un ancien pilote de Ferrari était toujours très en colère – et a envoyé des mots clairs sur la radio des stands. Ils ont dû être censurés par le réalisateur international avant d’être autorisés à sortir dans le monde via les diffuseurs. Le pilote Alfa Romeo Kimi Raikkönen, connu sous le nom de “Iceman”, a été bloqué sur son tour rapide derrière le pilote Renault Esteban Ocon à la fin de la première phase de qualification – et a été bloqué par le Mexicain de telle sorte que le champion du monde 2007 a paniqué: “Ce ***. Il me bloque tout le temps, cet idiot. Et ça sur un tour rapide. ***”, Raikkönen a radio aux stands. La situation est finalement devenue si précaire qu’Ocon a été rappelé par les commissaires sportifs immédiatement après les qualifications. Indépendamment de cette bataille, les deux ont réussi ce que l’enfant problème de Ferrari a refusé à Vettel: tous deux ont atteint la Q2, Raikkönen a finalement été 14e, Ocon 12e.

«Que diable faisons-nous?»

La source de la colère de Raikkönen était l’énorme embouteillage qui a surgi dans les dernières minutes de la première section: “Je ne veux blâmer personne ici, mais tout le monde est dans le même bateau. Je ne sais pas pourquoi chaque équipe envoie ses voitures en même temps “Parce que vous pouvez imaginer exactement ce qui va se passer”, a déclaré le pilote Williams George Russell, qui avait également énervé Vettel.

L’Anglais a amené la situation contre sa propre équipe: “Merde, les gens, qu’est-ce qu’on fait? On devrait en fait profiter d’une telle merde et ne pas être au milieu”, grommela-t-il au micro de Sky. “Nous sommes l’équipe la plus lente sur la piste et nous avons besoin de conditions extrêmes pour nous donner une chance. Aujourd’hui, il y avait une de ces chances extrêmes et nous étions en plein milieu.” Ferrari, l’équipe de Formule 1 la plus colorée de toutes, et les députés d’arrière-ban de Williams partagent les mêmes problèmes. Personne ne s’en doutait avant le début de la saison.

Il était déjà clair vendredi que le sillage allait jouer le destin à Monza, lorsque les 20 pilotes ont pratiqué leur marchandage de position en profondeur. “C’est un bon exercice, mais en qualifications ce sera un désastre”, a commenté Leclerc à la radio. La Fédération Mondiale de l’Automobile avait donc exhorté les pilotes à la discipline au préalable pour ne pas en faire trop avec le poker slipstream: La Fia a donc fortement rappelé l’article 27.4 du règlement qui stipule: “A aucun moment une voiture ne peut être inutilement lente, inégale ou lente déplacé d’une manière qui pourrait être dangereuse pour d’autres conducteurs ou personnes. ”

Tout le monde n’a pas adhéré à cela, si bien qu’à l’occasion du 50e anniversaire de la mort du légendaire Jochen Rindt, la direction de course a convoqué plusieurs pilotes pour des manœuvres douteuses à un point identique après la 3e séance d’essais libres de l’après-midi. Finalement, cependant, tout le monde a été acquitté – y compris Ocon. Les manœuvres correspondantes étaient “probablement inévitables”, mais “pas dangereuses”.

Raikkönen, la «victime» d’Ocon, était plus tard calme: «En fin de compte, nous sommes autorisés à courir. Une seule chose: il m’a repoussé. En fin de compte, personne n’a rien fait de mal. C’est juste que nous avons fermé Au début de la ronde étaient très proches les uns des autres. On ne sait pas si Sebastian Vettel a retrouvé son calme.