Beaucoup de contenu "Chute des Titans" va venir a "Légendes Apex"

Eminence Legend V 128 A Haut-parleur 12" 120 W 8 Ohms - Haut-parleurs médiums PA

Son de guitare classique, typé rock anglais. Très doux, mais avec beaucoup de définition et un équilibre tonal riche en harmoniques. Plusieurs passages en saturation dans le médium. Grande douceur. Couleur sonore: Haut-parleur très équilibré, belle définition, détails et richesse harmonique. Plus doux que la