Beau Clark et Randall Emmett laisseront-ils leurs filles sortir avec le fils de Jax Taylor?

Comment Beau Clark et Randall Emmett de Règles de Vanderpump réagir lorsqu’on leur demande s’ils autoriseront leurs filles à sortir avec le fils de Jax Taylor? Un rire retentissant.

Ariana Madix, Lala Kent, Stassi Schroeder, Brittany Cartwright | Banque de photos Casey Durkin / Bravo / NBCU

Clark et Taylor ont rejoint Emmett sur lui et Lala Kent Donnez-leur Lala Podcast. Clark et sa femme Stassi Schroeder, ainsi que Kent et Emmett attendent des bébés filles. Taylor et sa femme Brittany Cartwright devraient avoir un petit garçon, attendu en avril 2021.

Après des minutes de rire déchirant, Emmett tenta de répondre à la question. «Je vais être franc comme Lala m’a appris à l’être», dit-il. «J’adore Jax. Mais non, non. Mais putain non.

« Je vais l’emporter sur ça et être comme, putain de merde non, » répéta Clark en traînant le mot non.

Le fils de Jax Taylor va avoir du jeu

Emmett et Clark ont ​​convenu que le fils de Taylor sera beau et jouera. « Le fils de Jax va être un tel étalon, » dit Emmett. «Que je vais devoir garder ma fille si loin. Trois districts scolaires plus loin!

«Même quand COVID sera terminé, je serai comme un petit homme à six pieds de distance», a ajouté Clark. «Six pieds de distance!»

CONNEXES: Les «règles de Vanderpump» reviendront-elles un jour? La série n’a pas de calendrier pour une nouvelle saison

Emmett pensait que le fils de Taylor et Cartwright serait extrêmement beau et aurait tout le jeu du monde. «Et il va être charmeur», a-t-il ajouté. «Parce que la Bretagne est vraiment chérie. Alors il va avoir le jeu de Jax, la douceur et la classe de Brittany. Et les regards de Jax et les regards de Brittany. Oublie! Hors de la table! »

Ensuite, on a demandé à Taylor s’il avait laissé son fils sortir avec leurs filles. «Bien sûr que je le ferais», dit-il. «Gardez tout dans la famille.»

Brittany Cartwright a eu une grossesse difficile

Taylor a récemment partagé que Cartwright avait eu quelques mois de grossesse difficiles. «Je me sens tellement mal pour elle parce qu’elle, Brittany, a une grossesse un peu plus difficile que certaines personnes», a-t-il déclaré sur Dear Media de Katie Maloney-Schwartz Tu vas m’aimer Podcast.

«Je veux dire, chaque femme est différente, mais elle est littéralement vomie chaque jour», dit-il. «Et elle vomit constamment, mais vous savez, les médecins pensent que c’est normal. C’est un bébé en bonne santé.

«Je lui ai demandé, je me suis dit, est-ce que ça va, je veux dire, vous avez eu une course difficile», a déclaré Taylor. «Je vous ai envoyé un texto ce matin. Je me dis, est-ce que ça va vous donner envie d’en avoir un autre? Et elle est comme, non, pas encore. Je vais toujours le faire, mais j’ai entendu dire que certaines grossesses difficiles font en sorte que les mamans ne veulent plus en avoir une autre après cela parce qu’elles ne veulent plus vivre cela.

CONNEXES: « Règles de Vanderpump »: Ariana Madix a perdu 4000 abonnés Instagram parce qu’elle a publié un article sur le vote

Maloney-Schwartz a noté qu’elle avait remarqué un changement positif pour Cartwright vers sa 16e semaine de grossesse. «Elle était malade tous les jours, horriblement», se souvient-elle. « Et puis comme juste au début de la 16e semaine, c’est comme du jour au lendemain, tout a changé. »

«Je veux dire, j’ai, vous savez, j’ai vomi quand j’ai eu la gueule de bois, mais je ne peux pas imaginer vomir pendant des mois», dit-il. «Je ne peux tout simplement pas imaginer que les femmes aient des difficultés, vous savez, elles le font vraiment. Elle est comme, eh bien, je n’ai plus mes règles, mais je vomis tous les jours.