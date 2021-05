Beats Studio Pro: fuite de photos des écouteurs sans fil de la version bêta d’iOS

Écouteurs Powerbeats Pro sans Fil - Puce Apple H1 pour Casques et écouteurs, Bluetooth Classe 1, 9 Heures d'écoute, écouteurs résistants à la Transpiration - Noir

Écouteurs haute performance totalement sans fil - Noir Jusqu'à 9 heures d'écoute (plus de 24 heures avec l'étui de charge) Confort et stabilité grâce aux contours d'oreille ajustables et ultralégers Design améliorant la résistance à l'eau et à la transpiration pendant vos entraînements ou vos courses les plus intenses Commandes de volume et de piste audio intégrées sur chaque écouteur, contrôle vocal et lecture/pause automatique Équipés de la puce Apple H1 pour casques et écouteurs ainsi que de la technologie Bluetooth classe 1 pour une portée plus élevée et moins de pertes de connexion Compatibles avec iOS et Android Performances téléphoniques améliorées et gestion des appels depuis l'un ou l'autre des écouteurs Grâce à la technologie Fast Fuel, quand la batterie est faible, une charge de 5 minutes vous offre 1 heure et demie d'écoute Contenu du coffret : écouteurs Powerbeats Pro totalement sans fil, étui de charge, embouts de quatre tailles différentes, câble de charge Lightning vers USB-A, guide de démarrage rapide et carte de garantie