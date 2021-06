Beats Studio Buds : les nouveaux écouteurs sans fil d’Apple ont une suppression du bruit et sont compatibles avec iOS et Android

Ils ont été divulgués ad nauseam, mais ils sont enfin officiels. Beats, la marque de matériel audio Dr. Dre rachetée par Apple en 2014, vient d’annoncer son nouveau casque intra-auriculaire entièrement sans fil : le Beats Studio Buds, qui arrivent avec une suppression active du bruit et une compatibilité avec iOS et Android.

Ce sont des écouteurs TWS qui seront disponibles cet été pour 149,95 euros et en rouge, gris et noir. En principe, ils devraient coexister avec les AirPods Pro (au moins jusqu’à ce qu’Apple décide de les renouveler, si c’est le cas), même s’il est vrai que son prix de lancement est nettement inférieur.

Fiche technique Apple Beats Studio Buds

APPLE BEATS STUDIO BUDS DIMENSIONS ET POIDS Écouteurs: 15 x 20,5 x 18,5 mm – 5 grammes

Etui: 25,5 x 72 x 51 mm – 50 grammes UNITÉ À DIAPHRAGME 8,2 mm LIEN Bluetooth classe 1 COMPATIBILITÉ iOS, Androïd TAMBOURS N/A Charge rapide AUTONOMIE Écouteurs: jusqu’à 5 heures avec ANC

Etui: jusqu’à 15 heures avec ANC CHARGEMENT DE LA BOÎTE USB type C CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES Suppression active du bruit

Paire rapide Google

Contrôle gestuel

Compatible avec les assistants virtuels

Résistance IPX4 LE PRIX 149,95 euros

L’ANC prend le contrôle du nouveau Beats

Les nouveaux Beats / Apple Beats Studio Buds sont assez petits et légers, pesant cinq grammes. Avoir Résistance IPX4, des coussinets de différentes tailles et un boîtier de charge compact (51 mm d’épaisseur) et relativement léger (50 grammes). L’ensemble peut être obtenu en noir, blanc et un peu de rouge sournois.

Chaque oreillette a un boîtier à double chambre avec un Driver à deux éléments de 8,2 mm qui, selon Apple, promet « un son clair » et « une séparation stéréo exceptionnelle ». Ils sont compatibles avec le son spatial d’Apple Music, comment pourrait-il en être autrement.

Ce que nous savons, c’est que ces écouteurs ont suppression active du bruit et deux modes, quelque chose que nous savons déjà sur les AirPods Pro. Dans le premier mode, les écouteurs annuleront le bruit, tandis qu’avec l’autre, ils laisseront passer le bruit ambiant pour que nous puissions parler ou aller plus en attente dans la rue.

Apple explique que les Studio Buds utilisent un algorithme qui analyse le fichier source tout en « corrigeant et en nettoyant simultanément les artefacts qui compromettent l’audio. jusqu’à 48 000 fois par seconde« Mais nous devrons attendre de voir comment cela fonctionne au quotidien. Les microphones vont non seulement supprimer le bruit, mais vont également filtrer le vent pendant les appels pour améliorer la clarté de notre voix.

Les écouteurs se connecteront au mobile via Bluetooth et, bien qu’il s’agisse d’appareils de marque Apple, sera compatible avec Android via l’application Beats. En fait, ils sont compatibles avec les assistants vocaux (alias Google Assistant) et, dans le cas d’iOS, Siri peut être invoqué à l’aide de la commande « Hey Siri », ainsi qu’avec FyndMy sur iOS et Find My Device sur Android.

Enfin, il est pratique de revoir la batterie. Apple n’a pas révélé avoir révélé l’ampérage des écouteurs ou du boîtier, mais assure qu’avec l’ANC actif nous aspirons à atteindre cinq heures d’autonomie et jusqu’à 15 heures en tenant compte de la charge du boîtier. Pas d’ANC, jusqu’à huit heures avec une charge et 24 heures avec l’étui. Les écouteurs disposent d’un système de charge rapide qui, selon le mot d’Apple, accorde une heure d’autonomie en cinq minutes.

Versions et prix des Apple Beats Studio Buds

Les Apple Beats Studio Buds Ils seront disponibles en été pour un prix de 149,95 euros. Ils peuvent être obtenus en gris, noir et rouge.