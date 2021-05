Beat the Beat Up est un nouveau titre d’action VR destiné à Steam

Le développeur Juggernaut Entertainment est un nouveau jeu d’action-aventure et de rythme en réalité virtuelle. Préparez-vous à balancer vos poings et à vivre une aventure musicale unique en jouant dans un blockbuster de Bollywood. Battez le Beat Up! est bourré d’action et immersif avec son propre style artistique unique qui correspond à l’expérience de combat basée sur la musique.

C’est une expérience VR qui sortira le Vapeur. Les joueurs devront éliminer les crétins du don local pendant que vous travaillez en tant que héros desi. Vous êtes le seul à pouvoir accumuler un score élevé, nettoyer les rues et impressionner les critiques. C’est Bollywood à son meilleur dans un package VR.

Entrez dans un blockbuster de Bollywood en incarnant la star. En tant que jeu d’action et de rythme en réalité virtuelle, le combat est tout aussi important que la musique pour bien performer. Tous les joueurs n’ont pas ce qu’il faut pour enregistrer le film et battre le don tout au long de cette expérience interactive.

Affrontez des vagues de plus de 100 crétins tout en protégeant un petit village d’un puissant don. Pour réussir au combat, les joueurs devront ressentir la musique, générer des rythmes et compléter des sections de la chanson. Cela crée un mélange unique de combat et de création musicale, car vos compétences détermineront le rythme de la bande-son.

C’est un beau village dans un monde Desi. Le jeu a l’air d’être sorti tout droit d’un film de Bollywood, et l’environnement est complètement destructible. Écrasez des objets, lancez des ennemis et profitez de réactions atmosphériques uniques. Cachés à travers le monde se trouvent 10 œufs de Pâques qui font directement référence aux films de Bollywood.

Le jeu suit votre score, alors continuez d’essayer de battre et d’améliorer votre classement. Pendant que les critiques voient votre performance, notez leurs réponses pendant que vous vous battez à travers ce bagarreur de Bollywood.

Viser soigneusement vos coups augmentera votre score, et des explosifs sont dispersés à travers le niveau pour plus d’action. Il s’agit d’un film d’action, et garder cela à l’esprit peut entraîner le flair visuel supplémentaire nécessaire pour obtenir un score élevé pour les téléspectateurs.

Dans l’ensemble, cette expérience est une expérience de réalité virtuelle standard mélangée à des tropes de Bollywood. Assurez-vous d’explorer la zone et de planifier vos mouvements lorsque vous frappez et frappez les ennemis pour les soumettre.

Ce titre est idéal pour les joueurs de tous âges. Bien qu’il s’agisse d’un titre de style combatif, les joueurs apprécieront les vibrations caricaturales et l’action en toute sécurité.

Battez le Beat Up! sortira sur Steam plus tard cette année.