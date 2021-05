Beastars Saison 3. Date de sortie, Netflix, annulée?

Beastars est l’une des séries les plus célèbres du moment. Il est basé sur les herbivores et les carnivores essayant de vivre dans un monde où ils acceptent tous les deux l’existence de l’autre. Manger de la viande est strictement interdit dans ce monde. L’histoire tourne autour d’un loup gris timide nommé Legoshi et de son amour pour un lapin nommé Haru.

Louis est le renne qui est le favori pour le titre Beastars, il est célèbre parmi les filles et les gars pour sa beauté et son talent. La relation entre Legoshi et Louis est assez imprévisible car Louis déteste les legoshi parce qu’il méprise les carnivores.

Il a été diffusé pour la première fois avec sa première saison en 2019, la communauté otaku a accepté l’anime à bras ouverts. La deuxième saison est sortie en mars 2021, ce qui se passe plutôt bien. Maintenant, les fans demandent déjà Beastars Saison 3! Le Manga est écrit et illustré par Paru Itagaki qui a été lancé en 2016, il est soudain devenu un favori et les otakus ont adoré ce genre de genre différent.

Sur quoi est basé Beastars?

Beastars est basé sur un univers différent, là où les carnivores et les herbivores tentent de vivre en paix sous le même toit. Ils étudient à l’académie cherryton et apprennent divers arts et études. Legoshi est le MC de la série, est un loup gris timide et gentil qui ne veut blesser personne ou même parler à personne parce qu’il est toujours anxieux.

Il y a des interdictions strictes de consommer de la viande, mais certains étudiants carnivores visitent le marché noir où la viande est vendue aux carnivores. L’histoire commence quand un lama herbivore est tué par un carnivore inconnu. Legoshi tombe amoureux de Haru, un petit lapin célèbre à l’université pour de fausses raisons. L’histoire est amusante comme nous le disons Legoshi essayant de battre son instinct de chasse chaque fois qu’il est près de Haru.

Quand Beastars Saison 3 sortira-t-il?

Tout d’abord, le Beastars Anime est animé par Orange co.lt. C’est un anime Netflix, car netflix a commencé à investir dans des séries animées quand il sait qu’ils peuvent faire monter en flèche leurs téléspectateurs. La première saison a été un super succès parmi les otakus et les geeks normaux du cinéma. Ils ont adoré ce concept unique, c’est pourquoi la deuxième saison est sortie en mars 2021.

Quand va-t-il sortir? Nous ne pouvons pas en être sûrs, jusqu’à ce qu’il y ait une déclaration officielle des studios Orange. Combien d’épisodes y aura-t-il? vous pouvez vous attendre à ce que la saison 3 de Beastars soit divisée en deux cours, il existe de nombreux studios d’anime qui divisent une saison en deux cours comme. S’il y a 30 épisodes à faire, ils en feront 15 au début de l’année et les sortiront et le reste sera publié à la fin de l’année. Comme les studios d’animation ne peuvent pas travailler sur un seul projet tout le temps.

Le manga Beastars est-il terminé?

J’espère que nous pourrons voir une saison 3 de Beastars💜.

Merci beaucoup @ itaparu99 🐔 salutations du Mexique 🇲🇽 et prenez soin de vous 💛😷

Regardez aussi ma collection actuelle de mangas Beastars 🐰💗🐺‼ pic.twitter.com/XU96IL2sMq – Martin (@ Mar_C96) 25 mars 2021

The Beastars Manga a 22 volumes, qui ont été écrits et illustrés par Paru Itigaki sensei. La série Manga a été publiée par Akita Shonen, qui a commencé en 2016 et s’est terminée en 2020 en complétant l’histoire. En raison de la renommée du Manga au Japon, le Manga a été republié par Viz Media en anglais aux Otakus occidentaux. Ce qui a augmenté sa popularité à un point tel que Netflix a décidé de le financer et de publier un anime. La première saison a été adaptée à partir de six volumes de manga et la deuxième saison, sortie en mars 2021, a également utilisé Six volumes pour compléter l’histoire.

Il reste 10 volumes supplémentaires du Beastars Manga, ce qui garantit qu’il y a suffisamment de matériel pour une saison 3 de Beastars. Les fans peuvent maintenant se réjouir car ces points indiquent qu’il y aura une autre saison finale. Merci aux studios Netflix, Akita Shonen et Orange pour donner vie à cet incroyable anime de Mangaka Paru Itigaki. Nous ne pouvons pas attendre la troisième saison car les attentes sont assez élevées de la part des fans.