Beast Tamer Episode 8 Date de sortie, compte à rebours, spoilers

Tous les amateurs d’anime sont actuellement curieux de connaître la date de sortie de l’épisode 8 de Beast Tamer. Les fans de différentes régions du monde recherchent le prochain épisode. Pour obtenir tous les détails à ce sujet, vous êtes nombreux à effectuer des recherches sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 8 de Beast Tamer. En dehors de cela, nous révélerons également de nombreuses autres informations importantes telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes, la liste des acteurs et bien plus encore. Alors lisez cet article jusqu’à la fin et vous obtiendrez tous les détails.

C’est un anime japonais et il a été réalisé par Atsushi Nigorikawa et écrit par Takashi Aoshima. Si vous ne savez pas, cette série animée est basée sur une série manga du même nom. Son premier épisode est sorti le 2 octobre 2022 et après sa sortie, cette série animée est devenue populaire dans différentes régions du monde.

L’histoire de cette série animée suit juste Rein et c’est un dompteur de bêtes qui a été retiré du groupe du héros qui le croit trop faible car il n’a que la capacité de conclure des contrats avec des animaux. Au fur et à mesure que la série avancera, l’histoire deviendra plus intéressante. Après avoir regardé tous ses épisodes publiés, les fans recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 8 de Beast Tamer. Alors sachons-le.

Beast Tamer Épisode 8 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler ici la date de sortie de l’épisode 8 de Beast Tamer. Le nom de cet épisode est « Faisons des armes » et sa sortie est prévue pour le 20 novembre 2022. Comme vous commencerez à suivre cette série, vous la trouverez vraiment très intéressante et si vous êtes intéressé à regarder cet épisode à venir, vous aurez attendre la date indiquée.

Où diffuser Beast Tamer?

Si vous souhaitez regarder cette série animée, ses réseaux officiels sont Tokyo MX, BS Fuji, AT-X et bien d’autres. Vous pouvez également regarder cette série animée en anglais sur Animax Asia, Crunchyroll. Donc, si vous avez manqué des épisodes précédents jusqu’à présent, allez d’abord regarder tous ces épisodes. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de cette série en cours.

Rencontre du destin

Camarades

Une autre espèce ultime

Pouvoir Dragonoïde

Beast Tamer VS Héros

Les bois perdus

La fée captive

Faisons des armes

Liste des acteurs

Voici maintenant les détails du casting de cet anime.

Rein exprimé par Shōya Chiba

Kanade doublé par Azumi Waki

Tania Exprimé par Rumi Okubo

Sora doublé par Minami Tanaka

Luna doublée par Maria Sashide

Nina doublée par Marika Kouno

Le dernier mot

Ici, nous allons terminer cet article et nous espérons vraiment que vous avez toutes vos réponses concernant la date de sortie de l’épisode 8 de Beast Tamer, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 8 de Beast Tamer dans votre esprit, vous pouvez nous poser vos questions ci-dessous dans la section des commentaires. Nous vous répondrons dès que possible.

