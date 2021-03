Bear Grylls dit que Boa Constrictor Choke était le moment le plus effrayant de sa carrière

Bear Grylls a affirmé que se faire étouffer par un énorme boa constrictor était la chose la plus terrifiante qui lui soit arrivée de toute sa carrière.

Avant la sortie de son nouveau spectacle Animaux en liberté, l’aventurier de 46 ans qui – n’oublions pas – a eu quelques égratignures en son temps, a déclaré que sa rencontre avec le serpent de huit pieds en Afrique du Sud était de loin la plus effrayée qu’il ait eue.

S’adressant au Sun, Grylls a déclaré: « Nous étions dans ce ravin profond, sombre et inondé. Nous savions que nous avions ce gros boa constrictor, peut-être de huit pieds. Ils sont incroyablement dangereux et imprévisibles.

«Une fois qu’ils s’enroulent, vous ne pouvez ni respirer ni bouger, et si cela vous abat, vous avez de gros problèmes.

«J’avais deux agents de sécurité à proximité, mais ils étaient impatients de le faire. Ils ont dit:« Si cette chose vous met sous l’eau, vous aurez des ennuis, vite ».

«Je suis entré, je ne pouvais pas toucher le fond, et soudain j’ai senti cette chose me saisir et commencer à me tirer vers le bas.

«Cela m’a surpris. Je n’avais pas prévu à quel point ce serait rapide, puissant et lourd.

«Chaque fois que j’ai fait surface, j’ai vu les gars me donner le signal de sauvetage, mais j’ai dit non.

Crédit: Netflix

OK, mais pourquoi diriez-vous non à l’aide?

Parce qu’il est Bear Grylls, c’est pourquoi.

Il a poursuivi: «Et puis, juste au moment où cela me serrait plus fort, j'ai pensé: 'Oh non, en fait, je suis à bout de souffle ici.

«Je n’ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mais comme toutes ces choses, elles arrivent vite et ne durent pas très longtemps. J’ai réussi à me libérer.

« Je repense aux nombreuses fois dans ma vie où j’aurais vraiment dû mourir. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir survécu. »

Cette nouvelle émission, en passant, est une spéciale interactive de Netflix qui verra les téléspectateurs décider du plan d’action de Grylls alors qu’il tente de traverser une réserve de gibier sauvage en Afrique du Sud, sauvant des animaux au fur et à mesure.

Crédit: Netflix

C’est comme l’un de ces livres où il faut se tourner vers une certaine page, mais vraisemblablement avec plus de périls dans le monde réel et beaucoup plus de drames.

Grylls tentera de sauver les éléphants des braconniers infâmes, aura des rencontres rapprochées avec certains des animaux les plus grands et les plus dangereux d’Afrique et – bien sûr – mangera un insecte dégoûtant ou autre.