Beanie Feldstein épouse la productrice Bonnie-Chance Roberts lors d’un mariage sur le thème du camp

Félicitations à l’acteur Beanie Feldstein et à sa femme, Bonnie-Chance Roberts !

Les deux se sont associés à Vogue pour révéler leur mariage de rêve dans la vallée de l’Hudson à New York le 19 mai. Le reportage, qui est sorti le 1er juin, est rempli de photos des mariées célébrant leurs noces avec leur famille et leurs amis.

Feldstein et Roberts ont déclaré au magazine qu’ils s’étaient rencontrés pour la première fois sur Skype au début du développement du film de 2019 « Comment construire une fille ». Lors de leur rencontre à Londres, ils ont cliqué instantanément. Les deux se sont fiancés en 2022.

En mai, des invités parmi lesquels Adam Levine, Behati Prinsloo, la star de Broadway Ben Platt et l’actrice Sarah Paulson (les deux derniers faisaient partie de la noce du couple), se sont réunis à Cedar Lakes Estate, à environ 90 minutes au nord de New York, pour célébrer alors que les deux échangeaient leurs vœux lors d’un mariage sur le thème du camp.

Beanie Feldstein et Bonnie-Chance Roberts assistent à « Bungalow Gucci » pour célébrer l’ouverture du Gucci Meatpacking District le 29 avril 2023 à New York. Taylor Hill / Wire Image

« C’est notre endroit heureux ensemble », a déclaré Beanie à Vogue à propos de leur lien spécial avec le cadre extérieur.

« J’ai grandi en allant au camp d’été pendant 10 ans, et mes parents et mes deux grands-parents se sont rencontrés au camp d’été, donc le camp est une lignée d’amour à travers les générations de ma famille. Même si nous nous sommes rencontrés à Londres et que nous sommes tombés amoureux sur un plateau de tournage, nous marier dans un camp a été un très beau retour émotionnel », a déclaré la star de « Booksmart ».

Mais ils ont échangé la tenue de camp contre la robe Gucci de Feldstein (avec le « noeud Gucci de ses rêves ») et le costume rose Gucci de Chance-Roberts.

Après la cérémonie, la soirée s’est poursuivie avec un dîner, une danse et une première danse très touchante pendant que Platt chantait.

« Ben a si bien chanté notre première danse », a déclaré Feldstein.

Feldstein et Roberts ont partagé leur bonne nouvelle sur leur Instagram le 1er juin (par coïncidence le premier jour du mois de la fierté), où ils ont reçu des centaines de commentaires de félicitations.

« Magnifique à tous points de vue !!! » dit Mandy Moore. « Félicitations X un million !! Xoxoxo. »

« Quelle bénédiction! » a ajouté Mindy Kaling. « Félicitations à vous deux !! »