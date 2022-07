Beachside Brawl Episode 5 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de Beachside Brawl Episode 5. Après avoir parcouru tous ses épisodes précédents, de nombreux fans sont enthousiasmés par son prochain épisode. Les fans deviennent fous de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour obtenir toutes les informations, beaucoup recherchent sur Internet. Alors maintenant, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 5 de Beachside Brawl. Ici, vous apprendrez où vous pouvez regarder cette série, les détails de la distribution, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. nous vous recommanderons simplement de rester avec nous jusqu’à la fin.

C’est un jeu télévisé américain et c’est essentiellement une émission de cuisine où vous pourrez regarder le chef en tant que concurrent. Le premier épisode de cette émission est sorti le 19 juin 2022 et après sa sortie, cette émission a acquis une grande renommée non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

Le thème de cette émission est que la chef Antonia Lofaso met au défi les plus grands cuisiniers des côtes est et ouest de se lancer dans la bataille ultime pour déterminer quelle côte est la meilleure cuisine d’été. Au fur et à mesure que vous commencerez à parcourir ses épisodes, vous le trouverez plus intéressant car les cuisiniers s’affronteront pour gagner cette émission. Maintenant, tous les fans recherchent récemment la date de sortie de l’épisode 5 de Beachside Brawl. Alors sachons-le.

Beachside Brawl Épisode 5 Date de sortie

Ici, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 5 de Beachside Brawl. Le nom de cet épisode est Yacht Living et il sortira le 17 juillet 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, votre attente pour cet épisode va se terminer très bientôt. Nous vous recommanderons à tous de marquer la date et n’oubliez pas de profiter de cet épisode à venir avec vos amis et votre famille.

Où regarder Beachside Brawl ?

Si vous voulez regarder cette émission, vous pouvez la regarder sur Food Network et c’est le réseau officiel de cette série. Si vous souhaitez profiter de cette série sur des plateformes en ligne, vous pouvez diffuser cette série sur Prime Video et Vudu. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez accéder à cet épisode ici. N’oubliez pas que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison.

Bouchées de promenade

Cabane de fruits de mer

Fête du 4 juillet

Bonbons d’été

Vivre en yacht

Paradis tropical

Détails du casting

Voici la liste des acteurs de la série.

Brooke Williamson

Auto-capitaine de l’équipe de la côte ouest

Auto-capitaine de l’équipe de la côte ouest Antonia Lofaso comme hôte

Tiffani Faison

Auto-capitaine de l’équipe de la côte est

Le dernier mot

Le dernier mot

