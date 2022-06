BD Wong parle du rôle du Dr Wu une dernière fois dans Jurassic World Dominion

Le nouveau film Dominion du monde jurassique mettra un plafond sur Monde jurassique trilogie tout en donnant une certaine fermeture à l’original parc jurassique. L’une des plus grosses ventes du nouveau film est qu’il ramène Monde jurassique des stars comme Chris Pratt et Bryce Dallas Howard pour les faire équipe avec parc jurassique favoris comme Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. Comme quelqu’un qui est déjà apparu dans parc jurassique et Monde jurassique, BD Wong est également de retour dans Domination pour aider à clore ce chapitre de l’histoire.

Dans la version originale parc jurassique, Le temps d’écran de Wong était limité, mais le film a établi le rôle vital du Dr Wu dans la résurrection des dinosaures pour le parc à thème spécial. Il n’a pas figuré dans les deux parc jurassique suites, bien qu’il soit de retour avec un rôle élargi en 2015 Monde jurassique et repris la partie pour 2018 Jurassic World : Royaume Déchu. Par variété, Wong s’est ouvert à son retour en tant que Dr Henry Wu pour Domination et jaillit sur la façon dont il était excité de retrouver Neill, Dern et Goldblum (à l’exception de Goldblum Royaume déchu camée, bien sûr). Comme l’a dit Wong :

« Nous avons fait ce film en 2020 – premier film à revenir pendant la pandémie, de nouveaux protocoles, nous avons forgé un nouveau territoire sur la façon de faire un film en toute sécurité – et ces trois acteurs faisaient partie de cette famille. Ils sont emblématiques en cela façon – les gens aiment beaucoup utiliser ce mot, « emblématique » – mais ce sont vraiment des icônes. Ils ont cette façon de se comporter qui est vraiment unique. Donc, il y avait un sentiment vraiment spécial à ce sujet. »

Cela a été une expérience extraordinaire pour Wong d’être inclus dans les trois Monde jurassique films. Il se souvient s’être senti regardé avec la sortie de l’original parc jurassique et j’ai été agréablement surpris quand Monde jurassique le réalisateur de la trilogie Colin Trevorrow est venu le voir avec de grands projets pour le Dr Wu dans les nouveaux films.

« Faire partie de la clôture du chapitre, à la fin, c’est vraiment satisfaisant pour moi. Je ne m’en cache pas, je suis entré dedans, je suis sorti de ‘Jurassic Park’ en pensant que le personnage était totalement mal servi et en pensant: ‘Eh bien, personne ne se souciait de lui.’ Et puis Colin Trevorrow lui a en quelque sorte fait du bouche à oreille et l’a amené dans ce monde dans lequel tout son shtick comptait vraiment et affectait vraiment d’autres choses. Je suis toujours très reconnaissant d’avoir été l’acteur qui a pu faire ça.

BD Wong dit que Dominion est les Avengers: Endgame of Jurassic Park Movies

Auparavant, Wong avait taquiné ses prochaines retrouvailles et ce que Colin Trevorrow réservait aux fans avec Dominion du monde jurassique. Il a décrit le film comme « plutôt épique » et a suggéré que les fans seraient satisfaits de la façon dont tout le monde clôt l’histoire.

« C’était vraiment fou et incroyable, et j’ai adoré. Le film est magnifique, magnifique et plutôt épique. Je pense [director] Colin Trevorrow voulait vraiment faire un grand film pour [close] sortir la trilogie. »

Dominion du monde jurassique joue maintenant dans les salles de cinéma partout.