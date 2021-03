BBC Three revient en tant que chaîne de télévision

BBC Three reviendra en tant que chaîne de diffusion pour janvier 2022.

La chaîne a été chargée de livrer certains des plus grands spectacles de Beeb, à partir de Tuer Eve à Sac à puces et Personnes normales.

Tuer Eve. Crédit: BBC / Killing Eve

Le radiodiffuseur a déclaré qu’il croyait au « succès du soutien » et, s’étant engagé à doubler l’investissement dans les commandes de BBC Three au cours des deux prochaines années, il souhaitait présenter son contenu à un public plus large.

La BBC pense que l’utilisation simultanée d’une chaîne de diffusion et de BBC iPlayer contribuera à développer l’offre et à offrir plus de valeur aux jeunes publics.

Charlotte Moore, Chief Content Officer, déclare: « BBC Three est une histoire à succès de la BBC, le soutien à la créativité, aux nouveaux talents et aux idées courageuses a abouti à succès après coup, de Sac à puces et Homme comme Mobeen, Ru Paul’s Drag Race UK et Jesy Nelson’s Odd One Out, à Personnes normales et Ce pays.

«La BBC doit soutenir le succès et s’assurer que ses programmes touchent autant de jeunes que possible, où qu’ils vivent au Royaume-Uni.

«Ainsi, quels que soient les débats sur le passé, nous voulons redonner à BBC Three sa propre chaîne de diffusion.

« Il a un contenu passionnant et révolutionnaire qui mérite le plus large public possible et l’utilisation de BBC iPlayer avec une chaîne de diffusion offrira le plus de valeur. »

Phoebe Waller-Bridge a créé la série à succès Fleabag de la BBC Three. Crédit: PA

La proposition est de lancer en janvier 2022 et d'adapter les heures d'ouverture de CBBC pour tirer le meilleur parti de l'augmentation du contenu commandé.

La chaîne s’adressera aux publics âgés de 16 à 34 ans. La nouvelle chaîne diffusera de 19h à 4h du matin chaque jour, les mêmes horaires que la chaîne lors de sa fermeture en 2016.

En conséquence, les heures de diffusion de CBBC reviendront à la fermeture à 19 heures – comme c’était le cas avant 2016.