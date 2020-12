BB King’s Estate s’adresse au «  BB King Freestyle  » de Lil Wayne et Drake

Parce qu’il présentait Drake, Lil Wayne’s Pas de plafond 3 le morceau « BB King Freestyle » est immédiatement devenu l’un des morceaux les plus écoutés du projet.

Les gens de BB King sont tous pour ça.

Vassal Benford, qui dirige le domaine du regretté bluesman, a jailli de la piste animée par DJ Khaled dans une interview avec Variety.

« Quand j’ai entendu » BB King Freestyle « , j’ai été choqué, car c’est exactement ce que nous voulions », a déclaré Benford. « Pour DJ Khaled, Lil Wayne et Drake, montrer leur amour est une grande déclaration au nom du monde de la musique concernant BB King et l’importance du blues. Nous tenons à les remercier au nom des membres de la famille et du BB King Estate, et accueillez les trois artistes dans le projet à quelque titre que ce soit. «