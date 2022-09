Baz Luhrmann est prêt à sortir une version 4 heures d’Elvis, mais pas de sitôt

Après avoir rencontré le succès dans les salles avec encore plus de louanges pour le film après ses débuts en streaming sur HBO Max, pourrions-nous voir une coupe prolongée de Elvis être libéré? Pas de sitôt, voire jamais, selon le réalisateur Baz Luhrmann. Le film, mettant en vedette Tom Hanks dans le rôle du colonel Tom Parker aux côtés d’Austin Butler dans le rôle d’Elvis Presley, a suscité de nombreux éloges lors de sa sortie, suscitant même quelques premiers buzz aux Oscars. Le film est également un gros frappeur au box-office en tant que l’un des biopics de musiciens les plus rentables jamais sortis, derrière seulement le film à succès Rhapsodie bohémienne.





Il y a eu une attention renouvelée sur Elvis ce mois-ci avec le film désormais diffusé à la maison sur HBO Max. Certains fans qui aiment le film en veulent plus et voudront peut-être voir une coupe prolongée, comme la version supposée de quatre heures que les gens ont personnellement demandé à Luhrmann de développer. Comme expliqué dans une nouvelle interview avec Screen Rant, cependant, Luhrmann n’est pas entièrement fermé à l’idée, et il suggère que Warner Bros. serait intéressé à lui permettre de terminer une coupe prolongée basée sur le succès du film. Cela dit, il ne se voit tout simplement pas prendre cela de si tôt.

« Pas maintenant, et probablement pas l’année prochaine. Mais je ne ferme pas mon esprit à l’idée qu’à l’avenir, il pourrait y avoir un moyen d’explorer un autre [cut]. Je dois être très prudent ici, parce qu’au moment où je l’ai mis là-bas… Je vous dis quoi, tous mes tweets ne sont rien d’autre que, ‘Nous voulons la version de quatre heures ! Nous voulons la version quatre heures ! Je pense que les gens sont à mes portes avec des fourches en disant: « Nous voulons la version de quatre heures! » Mais je ne ferme pas mon esprit à l’idée qu’il y aurait une coupe prolongée. En ce moment, avec combien de temps il est resté dans les salles et à quel point il est bien fait, il a franchi la ligne. Mais ça s’est si bien passé sur HBO Max ce week-end, donc c’est à propos de la société mère qui dit « Wow, ça vaut vraiment la peine de dépenser de l’argent. »





La coupe de 4 heures devrait être polie avant de pouvoir être publiée

Images de Warner Bros.

Luhrmann explique pourquoi il n’est pas si simple de sortir une coupe de quatre heures de Elvis. Parce qu’il y avait eu tellement de séquences supprimées du film, ces scènes coupées n’ont pas reçu le polissage nécessaire pour correspondre à l’apparence et au son du reste du film. La vérité est qu’il faudrait beaucoup de temps pour revenir en arrière et terminer la version longue du film.

« Ce n’est pas comme si je l’avais, et que vous le mettez simplement en ligne. Chaque minute en post-production, vous devez faire des effets visuels, de l’étalonnage, du découpage, de l’affinement et du son ADR. Ce n’est pas comme si c’était juste assis là terminé, et je peux juste appuyer sur un bouton et ça sort. Vous devriez revenir et travailler dessus. Pour faire une coupe prolongée, vous travailleriez dessus pendant encore quatre ou six mois quelque chose. Je n’y suis pas fermé, mais pas maintenant. Je suis un peu fatigué. »

Vous pouvez attraper Elvis en streaming sur HBO Max.