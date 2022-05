Baz Luhrmann dit que la meilleure critique pour son biopic sur Elvis est venue de la famille Presley

Elvis a fait sensation lors de sa première à Cannes, remportant une ovation debout qui aurait duré plus de dix minutes consécutives. Avec ses premières critiques, le film a laissé une impression globalement très positive auprès des critiques avec un score actuellement à 83% frais. Chaque critique aura sa propre opinion sur le film, mais pour le réalisateur Baz Luhrmann, Elvis a déjà obtenu la critique qui compte le plus – et elle était plutôt élogieuse.

Par date limite, Luhrmann a abordé le film lors d’une conférence de presse à Cannes. Il a dit que montrer le film à Priscilla Presley, qui était mariée à Elvis, avait abouti à la plus grande critique qu’il ait jamais eue. Luhrmann a rappelé comment Presley lui avait dit à quel point elle était heureuse de la performance d’Austin Butler en tant que chanteur décédé, se sentant tellement convaincue qu’elle pense que même le vrai Elvis serait impressionné. Comme l’a dit Luhrmann :

«Aucune critique ne signifierait jamais plus pour nous que la femme qui était mariée à Elvis Presley. [She said] « Je n’étais tout simplement pas prêt pour ça. Chaque souffle sur Austin, chaque mouvement, l’esprit de la personne, l’humanité. Si mon mari était là aujourd’hui, il le regarderait dans les yeux et lui dirait : « Comment oses-tu ? Vous êtes moi.' »

Luhrmann a ajouté que la fille d’Elvis, Lisa Marie Presley, et sa petite-fille Riley Keough étaient également très satisfaites du film. Comme le réalisateur et Butler avaient consacré tant de temps et d’efforts à capturer l’essence d’Elvis, il n’y a peut-être aucune critique qu’il ait jamais eue pour un film qui signifiait autant que la famille Presley louant Elvis.

« C’était un père, c’était un mari, un grand-père et une personne, et ils ont des enfants. La meilleure critique que j’ai reçue d’eux dans ma vie; maintenant, ils peuvent se tourner vers quelque chose qui est la vérité de l’humanité de l’homme.

La famille Presley adore le film





Riley Keough a récemment expliqué comment Baz Luhrmann et Austin Butler ont si bien réussi à raconter l’histoire de son grand-père qu’elle a pleuré tout au long du film. Comme Elvis était un interprète si unique, le jouer de manière convaincante dans un film serait un immense défi pour tout acteur. Le travail acharné porte ses fruits car Keough a été tellement stupéfaite par la performance, faisant écho à sa mère et à sa grand-mère avec leur opinion que Butler est parfait en tant que roi du rock ‘n roll.





« Au cours des cinq premières minutes, j’ai pu sentir à quel point Baz et Austin ont travaillé pour essayer de bien faire les choses. Cela m’a immédiatement ému. J’ai commencé à pleurer cinq minutes plus tard et je n’ai pas arrêté. Il y a beaucoup de traumatismes familiaux et générationnels. « Un traumatisme qui a commencé à cette époque pour notre famille. Je me suis senti honoré qu’ils aient travaillé si dur pour vraiment obtenir son essence, pour ressentir son essence. Austin a si bien capturé cela. »

Luhrmann a réalisé Elvis en utilisant un scénario co-écrit avec Sam Bromell, Craig Pearce et Jeremy Doner. Avec Butler, le film met en vedette Tom Hanks dans le rôle du colonel Tom Parker, ainsi que Luke Bracey, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Kodi Smit-McPhee et Gary Clark Jr.

Elvis sortira dans les salles de cinéma le 24 juin 2022.





