Bayonetta Origins dans le test : aventure de sorcière de conte de fées sans aspérités

Après trois jeux d’action et d’adrénaline à ce jour, les responsables de PlatinumGames ont décidé de Origines de Bayonetta : Cereza et le démon perdu pour une direction sensiblement différente. Mais aussi pourquoi cette expérience a réussi un peu trop lissé arrive, nous vous le dirons dans notre test du Exclusivités Nintendo Switch.

L’adolescence d’une sorcière Umbra

Dans la nouvelle action-aventure, nous remontons dans le temps et avons un aperçu du passé de Bayonetta. Après le jeune Cerezaqui est le vrai nom de notre héroïne, a été expulsée de son clan, un autre paria prend soin d’elle Sorcière de l’ombre sur leur éducation.

Dans un rêve, un garçon mystérieux apparaît et dit à Cereza qu’elle doit se rendre au Forêt d’Avalon allez et là un Loup blanc chercher. De cette façon, elle pourrait recevoir un pouvoir avec lequel elle pourrait sauver sa mère de la captivité. Malgré de nombreux avertissements, la jeune fille se lance.

L’histoire de « Bayonetta Origins », digne d’un véritable conte de fées, est un bon point d’entrée pour les débutants de la franchise, pour laquelle les principales déclinaisons de la série étaient peut-être trop loufoques. Notre jeune héroïne et le développement de son personnage sont également impliqués charismatique comme prononcé bien écrit et étaient l’une des raisons pour lesquelles nous pouvions difficilement nous détacher de notre Switch.

Parce que l’histoire moins confus que ce qui est dit dans les prédécesseurs, les nouveaux arrivants peuvent mieux suivre cela, tandis que les fans de longue date sont satisfaits de quelques réponses à des questions sans réponse.

Système de combat adapté aux débutants au lieu d’un combo excessif

Un mélange de Cereza vous attend dans ladite forêt Inserts de plateforme, petits puzzles et combats. Parce que les pouvoirs surnaturels de notre jeune sorcière ne sont pas encore pleinement développés et qu’elle ne dispose pas d’un arsenal d’armes, les escarmouches sont différentes de celles de « Bayonetta 1-3 ».

Notre jeune héroïne elle-même peut d’abord détruire des ennemis tels que des fées ou des plantes agressives, juste attacher. Pour les actions rudes, cependant, est son compagnon Cheshire responsable. Voici la peluche de Cereza dans laquelle l’une d’elle démon invoqué qui la protège d’abord à contrecœur avant de mieux se connaître.

Vous contrôlez à la fois Cereza et Chershire dans les batailles © PlatinumGames / Nintendo

Vous contrôlez chaque personnage Avec un bâton, qui a bien fonctionné lors de notre test après un certain temps d’entraînement. Les combats sont assez simples et conviennent aux débutants. Il y en a quelques uns quand même combats de boss difficilesmais « Origins » n’est jamais aussi difficile que les jeux d’action de la série.

De plus, le potentiel du bien système de combat réussi jamais épuisé, car avec les pouvoirs fous de la sorcière, il y en aurait certainement eu plus.

Exploration forestière accessible

Bien sûr, Cereza et Chershire en apprennent quelques-uns au cours de leur aventure nouveaux trucspourquoi un Touche de Metroidvania soufflant à travers la forêt d’Avalon.

Ces nouvelles capacités et formes leur donnent non seulement de nouvelles possibilités au combat, mais les aident également exploration et le résoudre des puzzles utile. Vous pouvez également déverrouiller des zones auparavant inaccessibles.

Cette boucle n’est peut-être pas si originale, mais elle est fonctionne très bien et nous a toujours motivés à continuer lors de notre exploration forestière avec le duo improbable.

De temps en temps, il y a de petits plateformes et plateformes dans le jeu © PlatinumGames / Nintendo

En parlant d’énigmes : Ce sont, ainsi que les inserts de plateforme occasionnels, beaux changements des combats contre petits et grands adversaires. Le seul dommage ici est que ces sections, comme les combats, deviennent un peu répétitives après quelques heures de jeu, car beaucoup de choses sont souvent très similaires.

De plus, par rapport aux parties principales de la série, les facettes de gameplay de Bayonetta Origins sont relativement simple et ne devrait à peine submerger personne. Cela convient bien sûr aux nouveaux venus du genre qui sont sur le point nombreuses options d’accessibilité ce qui permet de profiter plus facilement du mélange bien équilibré des trois éléments principaux du jeu – vraiment sympa !

La forêt d’Avalon cache de nombreux secrets © PlatinumGames / Nintendo

Cependant, en particulier les fans de la dure sorcière Umbra devront s’y habituer, à cause de la style extrêmement exagéré et parfois (délibérément) offensant rien n’est resté du titre précédent. C’est pourquoi la préquelle fonctionne repassé très lissen’a pratiquement pas de bords rugueux, ce qui ne plaira probablement pas à tous les fans de la franchise.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon parvient définitivement à sa propre identité développer et peut convaincre avec elle. Mais tellement spécial Cereza n’est jamais comme la Bayonetta adulte.

Une aventure de sorcière de conte de fées pour petits et grands

Même si nous nous sommes toujours plaints du jeu précédent jusqu’à présent, nous avons tout de même aimé l’ambiance de l’aventure être captivé rapidement. L’histoire est racontée comme un conte de fées, y compris le tournage des pages d’un livre. En combinaison avec le vraiment beau style artistique et les très bons anglophones ne pouvaient pas nous lâcher du jeu.

Le développement du personnage de Cereza est l’une des plus grandes forces de Bayonetta Origins © PlatinumGames / Nintendo

Le fait que cela fonctionne si bien n’est pas seulement dû à la optique chic de « Bayonetta Origins », qui diffère sensiblement du style de la série principale, mais surtout au niveau excellente bande son. Avec ses mélodies rêveuses, il correspond parfaitement à l’histoire de conte de fées de Cereza.

Cependant, puisque le jeu se présente très différemment de ses prédécesseurs, il est naturel pas un jeu de bayonette classique. Malgré toutes les qualités du titre, les fans de longue date de la dure sorcière Umbra se demanderont s’ils sont prêts. s’engager dans cette propre expérience.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Quoi qu’il en soit, vous pouvez vous attendre à une action-aventure réussie avec « Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon », qui se distingue par son atmosphère onirique. Il est intéressant non seulement pour les nouveaux venus dans la série en raison de son niveau de difficulté inférieur, mais aussi pour un grande expérience pour les jeunes joueursqui obtiennent ici un merveilleux conte de fées jouable.