Bayonetta 3 a enfin une date de sortie et une nouvelle bande-annonce

baïonnette 3 a été annoncé pour la Nintendo Switch il y a cinq ans, maintenant il y a enfin la date de sortie officielle. Non seulement la date de sortie du jeu d’action est claire, mais nous pouvons également profiter d’une nouvelle bande-annonce. Il donne vraiment envie d’aller à l’action des sorcières.

Date de sortie : Bayonetta 3 a une nouvelle bande-annonce merveilleusement farfelue

C’est de cela qu’il s’agit : Dans « Bayonetta 3 » les retours Sorcière avec des fusils sur ses pieds revenir. C’est aussi la troisième partie extrêmement farfelu encore une fois et serait exagéré, était en fait clair pour tout le monde. À quel point le studio de développement Platinum Games et Nintendo appliquent-ils vraiment cette fois-ci est montré nouvelle bande-annonce de gameplay, pour laquelle l’exagération est encore un euphémisme.

la date de sortie est : Mais la nouvelle bande-annonce de « Bayonetta 3 » ne montre pas que grand-chose action totalement follemais révèle également la date de sortie du titre d’action très attendu et attendu depuis longtemps. Nous savons enfin quand le moment est venu et quand nous pouvons vraiment frapper à nouveau le plâtre :

Date de sortie: Bayonetta 3 sortira sur Nintendo Switch le 28 octobre 2022.

Ici tu peux Regardez la toute nouvelle bande-annonce de Bayonetta 3 :

Nouveau mode avec moins de nudité : dans le troisième partie de la série Bayonetta nous pouvons non seulement jouer le rôle de l’héroïne sorcière éponyme classique, mais apparemment aussi différentes versions d’elle ainsi que par exemple comme Viola, une sorcière en formation. De plus, cette fois si vous le souhaitez, réglez la nudité sur quelques niveaux. Ensuite, la bonne sorcière se couvre un peu plus, mais le gameplay ne change pas. Bien sûr on peut nos animaux de compagnie démoniaques à nouveau Gomorrhe, Malphas ou fantasmaraneae lâcher la laisse.

