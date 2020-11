Bayon. Voici le futur crossover Hyundai pour le segment B

À l’heure où les SUV et les multisegments dominent le marché, Hyundai vient d’annoncer sa prochaine proposition dans ce domaine – le Hyundai Bayon. Bref, un petit crossover pour le segment B, dont le lancement est prévu début 2021, d’où apparaît désormais la première image.

Aujourd’hui, avec une gamme couvrant les principaux segments de marché, Hyundai se prépare ainsi à entrer également dans la course à la tête du segment B-SUV.

Après Santa Fé, Nexo, Tucson et Kauai, la marque sud-coréenne vient de sortir le premier teaser du Hyundai Bayon, un petit crossover pour le segment des petits SUV, dont l’arrivée sur le marché est désormais prévu pour le premier semestre 2021.

«Hyundai est déjà bien établi sur le marché européen des SUV, en ce qui concerne notre gamme de modèles et notre succès commercial», commente Andreas-Christoph Hofmann, vice-président du marketing et des produits, ajoutant que « en lançant un nouveau modèle supplémentaire du segment B comme point d’entrée dans notre gamme de SUV, nous y voyons une excellente opportunité de répondre encore mieux à la demande des clients européens et d’augmenter notre offre dans un segment très populaire.

L’origine du nom

Quant au nom, Hyundai révèle qu’il s’inspire de la ville de Bayonne, dans le sud-ouest de la France. Puisque l’option pour le nom d’une ville européenne, découle du fait que ce modèle est, avant tout et selon le fabricant, un produit, surtout, pour l’Europe.

Kauai ne sera plus, à partir de 2021, le SUV d’entrée de gamme de la gamme Hyundai

Justifiant également le choix, le fait que Bayonne soit un village situé entre la côte atlantique et les Pyrénées, un endroit idéal pour ceux qui aiment faire de la voile ou des promenades, s’inscrivant donc dans le caractère de mode de vie de ce nouveau modèle.

Incidemment et toujours sur cette option, Hyundai rappelle que tous ses SUV portent des noms inspirés des lieux, comme c’est le cas de Tucson et Santa Fe, deux modèles dont les désignations sont inspirées des villes situées dans les états nord-américains de l’Arizona et de New Mexique. Ou Kauai, le nom d’une île de l’archipel d’Hawaï.

En fait, même le Hyundai Nexo, un SUV équipé d’un moteur à pile à combustible, tire son nom de l’une des plus grandes villes de la populaire île danoise de Bornholm.

