Bayon. Le plus petit SUV de Hyundai vous permet d’en voir plus

Prévu pour arriver dans la première moitié de l’année et destiné à se positionner sous Kauai, le nouveau Hyundai Bayon se laisser anticiper dans trois nouveaux teasers.

Selon la marque sud-coréenne, son nouveau SUV / Crossover intégrera la philosophie de conception «Sensuous Sportiness» qui «combine la valeur émotionnelle avec des solutions de conception innovantes», dont nous avons déjà vu les premières manifestations dans des modèles tels que la nouvelle i20 et Tucson.

Laissant derrière les désignations données par la marque, ce que l’on peut voir sur les images publiées est une façade qui intègre une large prise d’air, des feux diurnes à LED et un style qui ne manque pas de rappeler celui adopté par Kauai après le restylage.

À l’arrière, l’optique adopte un format vertical avec des graphiques en forme de flèche, rejoints par une ligne rouge, une solution déjà adoptée dans le nouveau Tucson également. Tout cela contribue à faire paraître Bayon plus large qu’il ne l’est vraiment.

À quoi s’attendre du Bayon?

Très probablement basé sur la plate-forme de la nouvelle Hyundai i20, Bayon devrait partager les moteurs avec elle.

A confirmer, le Hyundai Bayon mettra en vedette le 1.2 MPi 84 ch et la boîte manuelle à cinq vitesses et le 1.0 T-GDi de 100 ch ou 120 ch qui est associé à un système hybride doux 48 V (de série sur la version la plus puissante, éventuellement la moins puissante) et qui est couplé à une boîte automatique à sept rapports à double embrayage ou à une boîte manuelle intelligente à six rapports (iMT).

Beaucoup moins probable est l’existence d’une version 100% électrique du Bayon – il n’est pas non plus prévu, pour le moment, pour la nouvelle i20 -, avec cet espace qui sera rempli, en partie, par Kauai Electric, et qui sera complété par le nouvelle IONIQ 5 (arrive cette année).