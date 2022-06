Baymax!, Disney Plus : de quoi parle la nouvelle série Big Hero 6

Le populaire robot gonflable Baymax, du film d’animation de Disney » Big Hero 6 » de 2014, est de retour avec son meilleur ami hiro pour sauver à nouveau la ville de San Fransokyo. La nouvelle série Disney+ intitulée »Baymax ! », suivra le robot alors qu’il tente de remplir son rôle de compagnon de santé personnel.

»Big Hero 6 » est basé sur les super-héros qui apparaissent dans les bandes dessinées Marvel du même nom, créé par Steven T.Seagle Oui Duncan Rouleau. Bien que le film soit vaguement basé sur les bandes dessinées, « Big Hero » 6 a été le premier film d’animation de Disney à présenter des personnages Marvel.

D’autre part, » Baymax! » est l’une des nombreuses séries qui ont suivi l’histoire de » Big Hero 6 », lancée après le film initial. L’émission d’animation 2D »Big Hero 6 : The Series » a duré trois saisons sur Disney Channel et a suivi les frasques de Hiro et ses amis à San Fransokyo après les événements de Big Hero 6. Voici tout ce que je sais sur le nouvelle série.

Bande-annonce officielle de Baymax !







C’était en novembre 2021 lorsque Disney a montré le premier aperçu de »Baymax! », avec une petite bande-annonce avec le personnage particulier et tendre aidant les gens autour de lui. Il encourage un voisin à rester en forme, montre comment mettre des pansements et aide à fournir du café lorsque le propriétaire se fait mal à la cheville.

En l'honneur de la Journée nationale du streaming le 20 mai 2022, Disney a publié une nouvelle bande-annonce pour »Baymax! », où Hiro peut être vu à la recherche de son ami Baymax, qui semble s'être éloigné de chez lui. Pendant ce temps, Baymax provoque un peu de chaos dans la ville alors qu'il tente de chasser et de caresser un chat capricieux.







Qu’est-ce que Baymax ?

Après ses aventures pour sauver la ville, Baymax revient à ses racines en aidant ses voisins malades et blessés. Cette série suivra Baymax interagissant avec les habitants de San Fransokyo et faisant de son mieux pour fournir de l’aide là où il le peut.

Le créateur de la série, Salle Don, il a déclaré: « Dans chacun de nos six épisodes, Baymax veut juste aider quelqu’un, et souvent il ne veut pas être aidé. Il entreprend de résoudre un problème physique qu’il a identifié et, ce faisant, il atteint un niveau plus profond et plus émotionnel. »

Quand sortira Baymax!

Le premier épisode de « Baymax! » arrivera sur la plateforme Disney+ le 29 juin de cette année. Depuis sa première, de nouveaux épisodes seront ajoutés pour les six prochaines semaines tous les mercredis, cela signifie que le dernier épisode sera diffusé le 3 août 2022.