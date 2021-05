Batwoman: Wallis Day brise le silence sur son travail en tant que Kate Kane

IDMarket Brise vue gris 2 x 10 m 90 gr/m² classique

Descriptif du brise vue gris 2 x 10 M 90 gr/m²Quoi de plus paisible que de se trouver dans son jardin ou sur son balcon sans aucun vis-à-vis ? Ce petit plaisir de la vie vous est accessible grâce au brise-vue 2x10M ! Il vous suffit de poser le brise-vue sur votre rambarde ou votre clôture et de profiter de votre espace.Les généreuses dimensions du pare-vue de 2x10M vous permettent de l'adapter à votre besoin et ainsi de stopper les vis-à-vis !Le brise-vue est composé à 100% en polyéthylène, associé à son grammage de 90 gr/m², la longévité du produit est assurée.Vous retrouverez des œillets à chaque mètre environ pour pouvoir fixer votre pare-vue. Pour plus de praticité, pensez à vous munir des clips de fixation pour brise-vue ainsi que du lien de fixation pour brise-vue ! Vous aurez monté votre occultant en un clin d'œil !À vous le jardinage, les apéritifs tardifs et repas en extérieur sans aucune gêne grâce à votre système d'occultation à petit prix !Dimensions du brise vue gris 2 x 10 M 90 gr/m²Hauteur : 200 CM - 2 MLongueur : 1 000 CM - 10 MDensité : 90 gr/m²Matière : polyéthylène grisOpacité : occultant 80 % Vendu à l'unité et livré sous filmDécouvrez nos autres dimensions disponibles sur notre boutique en ligne pour ce brise-vue gris 90 gr/m² : 1x10M - 1.2x10M - 1.5x10M - 1.8x10M