Batwoman: The Complete Second Season arrive en Blu-Ray et DVD en septembre

Fans de Batwoman la puissante deuxième saison n’aura que quelques mois à attendre pour posséder une copie sur Blu-ray ou DVD, car la dernière saison de l’émission arrivera en vidéo domestique en septembre.

Batwoman : La deuxième saison complète arrive sur Blu-ray et DVD sur 21 septembre 2021 de Warner Bros. Home Entertainment. Attachez-vous pour une aventure palpitante avec les 18 épisodes de la deuxième saison, ainsi qu’un contenu bonus inédit, notamment des scènes supprimées et une bobine de bâillon. Batwoman : La deuxième saison complète est également disponible pour posséder sur Digital via l’achat auprès de détaillants numériques et pour diffuser sur HBO Max à partir de 27 juillet 2021.

Batwoman : La deuxième saison complète La version Blu-ray comprendra une vidéo Full HD 1080p avec DTS-HD Master Audio pour l’anglais 5.1. Comprend les 18 épisodes de la deuxième saison en haute définition, ainsi qu’un code numérique de la saison (disponible aux États-Unis uniquement).

À la fin de la première saison, Crows Commander Kane (Dougray Scott) a déclaré la guerre à Batwoman, forçant tout le monde autour d’eux à choisir son camp. La saison deux démarre avec un changement majeur qui change Gotham City et The Bat Team pour toujours. Un nouveau héros sort de l’ombre. Racontable, désordonné, loyal et un peu maladroit, Ryan Wilder (Leslie) ne pourrait pas être plus différent de la femme qui portait le Batsuit avant elle, la milliardaire Kate Kane. Vivant dans sa camionnette, Ryan s’est sentie piégée et impuissante par le système toute sa vie et pense que le Batsuit est la clé pour s’en sortir. Mais ce qu’elle va découvrir, c’est que ce n’est pas le costume qui rend Ryan Wilder puissant, c’est la femme à l’intérieur qui trouve son destin en changeant Gotham City pour de bon.

Batwoman étoiles Javicia Leslie (Dieu m’a ami), Rachel Skarsten (Oiseaux de proie, Règne), Meagan Tandy (irréel, Loup adolescent), Nicole Kang (Toi), Camrus Johnson (Le soleil est aussi une étoile) et Dougray Scott (Départ, Arracher). Basé sur des personnages créés pour DC par Bob Kane avec Bill Finger, Batwoman est produit par Berlanti Productions en association avec Warner Bros. Television avec les producteurs exécutifs Greg Berlanti (Flèche, Le flash, Super Girl), Caroline Dries (Le journal des vampires, Petiteville), Geoff Johns (Stargirl de DC, le Éclat, Titans), Sarah Schechter (Flèche, Le flash, Super Girl), James Stoteraux et Chad Fiveash (Gotham, Le journal des vampires).

FONCTIONNALITÉS BLU-RAY ET DVD

Scènes supprimées (exclusif aux Blu-ray et DVD)

Gag Reel (Exclusif aux Blu-ray et DVD)

Les méchants analysés

Jamais seul : héros et alliés

18 ÉPISODES D’UNE HEURE

Qu’est-il arrivé à Kate Kane ? Antécédents criminels Fille chauve-souris magique ! Peau claire, yeux bleus Gore sur toile Ne pas ressusciter Il vaut mieux arrêter de creuser A survécu à bien pire Règle 1 Congé de bonne conduite Arriver vivant Initier l’autodestruction Je vais vous donner un indice …Et la justice pour tous Armé et dangereux Renaissance Kane, Kate Pouvoir

Batwoman : La deuxième saison complète Livré en Blu-Ray et DVD sur 21 septembre 2021.